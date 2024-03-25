"Мають право знищити сусіда": Кім Чен Ин наказав військовим посилити підготовку до війни

Північна Корея проводить стрімкі випробування своїх новітніх балістичних ракет, роблячи їх більшими і смертоноснішими для того, щоб завдавати ударів по США та їхніх союзниках в Азії, розповіли журналісти.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим посилити свою готовність до можливого військового конфлікту. Про це повідомляє державне агентство KCNA.

Він був присутній на параді танкової дивізії, де бійці, які підкоряються наказам Центрального Комітету партії, були описані як "незмінно вірні і повністю слухняні". Вони заявили про свою готовність відкрити шлях до перемоги на майбутніх полях битви.

Як раніше повідомляв Bloomberg, Кім Чен Ин продемонстрував нові ознаки того, що він готується до битви, заявивши, що час для мирного возз'єднання з Південною Кореєю минув, і він "має право знищити свого сусіда".

Для зміцнення своїх загроз Кім Чен Ин продовжує посилювати свої військові можливості, проводячи інтенсивні випробування своїх новітніх балістичних ракет, роблячи їх потужнішими, смертоносними і здатними завдати удару по Сполученим Штатам та їхнім азіатським союзникам.

19 березня у ЗМІ повідомлялося, що в Північній Кореї провели випробування надважких систем залпового вогню. Йдеться про 600-міліметрові ракети КН-25 з дальністю дії близько 380 кілометрів.

Нагадаємо, навчання північнокорейської армії відбулося в західних регіонах КНДР. Кім Чен Ин керував навчаннями в понеділок, 18 березня. Вони були спрямовані на перевірку "реальних бойових можливостей" і поліпшення бойового духу операторів. Також були стрільби реактивних систем залпового вогню калібром 600-мм. Їхня дальність стрільби може досягати до 400 км. Вперше вогонь вівся залпом.