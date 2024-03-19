КНДР провели навчальні стрільби з 600-мм реактивних установок, – Reuters (відео)

Кім Чен Ин заявив, що реактивні установки потрібно модернізувати, щоб вони стали далекобійнішими. В умовах війни вони матимуть стратегічну важливість.

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Лідер КНДР Кім Чен Ин проінспектував навчання артилерійських підрозділів із застосуванням надвеликих РСЗВ KN-25 калібром 600-мм. Про це повідомляє Reuters.

Навчання північнокорейської армії відбулося у західних регіонах КНДР. Кім Чен Ин керував навчанням у понеділок, 18 березня. Вони були спрямовані на перевірку "реальних бойових можливостей" і покращення бойового духу операторів. Також були стрільби реактивних систем залпового вогню калібром 600-мм. Їхня дальність стрільби може сягати до 400 км. Вперше вогонь вівся залпом.

Фото: KCNA

Тренування також включали імітацію стрільби з повітряним підривом снаряда на заданій висоті над ціллю.

"Армія повною мірою продемонструвала свою чудову артилерійську влучність, а також оперативну та повну бойову готовність", — заявили в державних ЗМІ КНДР.

Кім Чен Ин закликав модернізувати і збільшити дальність артилерійських систем, бо 600-мм РСЗВ матиме стратегічне завдання під час підготовки до війни.

Фото: KCNA

"Руйнівні наступальні засоби, якими володіє наша армія, повинні більш ретельно виконувати свої місії з блокування та придушення можливості війни з постійною досконалою готовністю зруйнувати капітал противника та структуру його військових сил", — заявив Кім Чен Ин.

Пхеньян змінив десятиліття своєї політики щодо Південної Кореї, бо вони оголосили їх ворожою державою і виключив мирне обʼєднання. У Південній Кореї міністр оборони Шін Вон Сік заявив, що якщо Пхеньян випустить велику кількість ракет з цих установок, то буде війна.

Фото: KCNA

Нагадаємо, в Південній Кореї зроблять нову версію легкого літака FA-50 з новими ракетами і покращеними характеристиками.

5 березня ЗМІ писали, що США і Південна Корея проводитимуть навчання, які можуть розлютити Кім Чен Ина.