Руйнування у спортзалі та нові постраждалі: у ДСНС оновили дані про атаку на Київ (відео)

За даними рятувальників, кількість постраждалих від ворожого обстрілу зросла до 10 осіб. Серед них і 16-річна дівчина. Підлітка вже виписали з лікарні, як розповів мер столиці.

Уранці 25 березня російські окупанти атакували Київ ракетами, унаслідок чого було пошкоджено будівлі та постраждали люди. Під завалами може перебувати ще одна людина. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайної ситуації.

У Печерському районі кількість постраждалих зросла до 10 осіб і серед поранених також є 16-річна дівчина. Двох із них госпіталізували, а восьмеро отримали допомогу просто на місці. При цьому кількість постраждалих ще може збільшитися.

"Під завалами може перебувати одна людина. Унаслідок атаки сталося руйнування в триповерховій будівлі спортзалу на площі 100 м.кв. Тривають роботи з розбирання завалів. Вивезено 320 м.куб. будівельних конструкцій", — ідеться в повідомленні.

Додатково в ДСНС додали, що піротехнічний підрозділ продовжує проводити огляд місця події на наявність вибухонебезпечних предметів і уламків, де й зафіксовано ворожу атаку.

О 16:05 рятувальники заявили, що інформація про те, що під завалами може перебувати ще одна людина, не підтвердилася.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі також підтвердив, що кількість постраждалих збільшилася до 10 осіб.

При цьому, за його інформацією, у лікарні залишається лише одна людина. А ось 16-річну дівчину, яка і постраждала, вже було виписано.

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти обстріляли Київ ракетами. Вибухи прогриміли одразу після тривоги. Противник запустив ракетне озброєння в бік столиці з окупованого Криму. Зафіксовано падіння уламків ворожих ракет у трьох районах міста. На місці працюють наряди поліції, медики та рятувальники ДСНС.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ збили одразу дві ракети "Циркон", якими атакували Київ. Це одна з найбільш передових ворожих ракет, але українські ЗРК, як показує практика, здатні з нею справлятися.