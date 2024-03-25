У ЄС назвали загальний обсяг військової допомоги Україні з початку вторгнення РФ

Євросоюз до літа поточного року планує навчити 60 тисяч українських військових та передати ЗСУ більше мільйона артилерійських снарядів.

З початку повномасштабної війни РФ Євросоюз та його країни-члени надали Україні військову допомогу на загальну суму 31 мільярд євро, причому ця цифра продовжує зростати. Таку заяву сьогодні на брифінгу озвучив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель.

Зокрема політик нагадав про створення у 2021 році Європейського фонду миру (EPF) – міжурядового та позабюджетного фонду ЄС – для забезпечення підтримки союзників військовим обладнанням, що не було можливим для бюджету ЄС. Обсяг його загального обсягу спочатку складав 5 млрд євро, проте зараз фінансовий максимум до 17 млрд євро.

Також Боррель зазначив, що саме EPF зараз є основою військової підтримки ЄС для України.

"За інформацією на сьогодні ми вже використали 6,1 млрд євро з EPF для стимулювання підтримки України країнами-членами ЄС. До того ж українська армія отримала від Євросоюзу військову техніку в цілому на 31 мільярд євро від початку воєн", – наголосив головний європейський дипломат.

До того ж Боррель запевнив, що до літа поточного року Євросоюз завершить навчання 60 тисяч українських солдатів, а також планує передати Україні півмільйона артилерійських снарядів, а до кінця року їх обсяг перевищить 1 млн.

За словами високопосадовця, Україна отримує від європейської оборонної промисловості 400 тисяч снарядів за комерційними контрактами. Ці зусилля вдало доповнює запропонована Чехією ініціатива щодо придбання боєприпасів за межами ЄС. Разом з цим Жозеп Боррель визнав, що такі обсяги допомоги є зовсім недостатніми, тому головне завдання на сьогодні полягає у потребі збільшити європейські потужності та фінансові можливості для подальшої підтримки України.

Нагадаємо, 1 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що впродовж поточного року Україна розраховує отримати від Євросоюзу 16 мільярдів євро фінансової допомоги.

Водночас Європейська комісія 20 березня виплатила Україні перший транш на суму 4,5 мільярда євро. У Кабміні кажуть, що ці кошти допоможуть виплачувати всі соціальні виплати населенню.