Із захопленням територій на Донбасі Росія стала втрачати менше солдатів на передовій, — ЗМІ

За словами журналістів, зниження втрат солдатів з тисячі до 640 за добу спостерігається на тлі збільшення окупованої площі на Донбасі. За оцінками американських чиновників, становище на фронті погіршуватиметься до літа.

Статистика загиблих російських військових на передовій скорочується в міру захоплення нових територій у Донецькій області. На це звернув увагу Newsweek, який посилається на щоденні дані про втрати росіян, які публікує Генеральний штаб ЗСУ.

У понеділок Генштаб опублікував приблизні оцінки втрат особового складу і бронетехніки ЗС РФ. Повідомляється, що росіяни втратили 640 солдатів за останню добу. Загальна кількість убитих і поранених громадян РФ в Україні за час повномасштабного вторгнення становила 437 390. Це істотно менше, ніж тиждень тому, коли Київ заявляв, що російські війська щодня втрачали по тисячі військових.

Втрати особового складу і техніки РФ

Ані Україна, ані РФ не розкривають власних втрат. В умовах війни провести незалежну оцінку неможливо.

В останні місяці втрати були високими з обох сторін, особливо в районі Авдіївки. Російські війська користуються дефіцитом боєприпасів в України, що, за оцінками США, може призвести до "катастрофічних" наслідків до кінця березня. Два американські чиновники на умовах анонімності повідомили журналістам, що становище на фронті погіршуватиметься з весни до літа.

"Тому цей часовий відрізок, який починається, є вкрай важливим", — йшлося в заяві.

РФ втратила понад 350 тисяч солдатів в Україні, — Байден

16 лютого на пресконференції в Білому домі президент США Джо Байден, відповідаючи на запитання про те, чи чекають на РФ "катастрофічні наслідки" після смерті Олексія Навального в колонії, сказав, що він попереджав про це три роки тому.

За цей час, за його словами, Росія зіткнулася з безліччю наслідків, зокрема втрати вбитими та/або пораненими становили понад 350 тисяч російських солдатів.

Нагадаємо, що, за оцінками аналітиків Oryx, загальна чисельність втраченої бронетехніки ЗС РФ перевищила 15 000.

Також повідомлялося, що 22 березня в ISW пояснили, чи перекидає РФ резерви з фронту в Бєлгородську область.