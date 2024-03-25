Урятував український кардиган: історія баристи з пошкодженої після атаки на Київ кав'ярні (фото)

За словами 18-річної Марії, у момент атаки вона присіла та прикрила голову руками. На опублікованих кадрах можна побачити, що вибухова хвиля розбила стелажі та вибила вікна.

25 березня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. У результаті практично одразу після оголошення тривоги в місті пролунали вибухи. Це призвело до руйнувань у деяких районах, а також постраждали люди. Фотожурналіст Євген Завгородній на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook поділився однією з історій, яку йому вдалося зафіксувати цього ранку.

Чоловік опинився після вибухів на місці, де й сталася ворожа атака. Поруч розташована кав'ярня, де працює 18-річна дівчина на ім'я Марія. У момент обстрілу вона сиділа на робочому місці.

Вибухи пролунали практично одразу після оголошення тривоги, тож, найімовірніше, у баристи не було можливості вчасно пройти в укриття. У закладі, де вона працює, вибито вікна та розбито скляні стелажі. Сама Марія не постраждала.

Бариста з київської кав'ярні розповіла, що допомогло їй пережити атаку балістикою Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Бариста з київської кав'ярні розповіла, що допомогло їй пережити атаку балістикою Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Марія, 18 років. У момент вибуху була на робочому місці. Дівчина розповідає, як присіла та прикрила голову руками. Ще й жартує, що її врятував кардиган українського виробництва", — ідеться в повідомленні.

Бариста з київської кав'ярні розповіла, що допомогло їй пережити атаку балістикою Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

Окремо фотожурналіст показав ще одні наслідки ворожої атаки по столиці. Кадри були зняті біля Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва й дизайну. Будівля фактично обвалилася через російську ракету, а поруч із нею можна побачити картини, статуетки та інші предмети мистецтва й інтер'єру.

Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook Росіяни атакували Київ балістичними ракетами під час робочого дня Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Facebook

"Суспільне Культура" у своєму Telegram-каналі також ділилися кадрами того, як поруч зі зруйнованою будівлею дівчина почала виносити із завалів картини, щоб ті не постраждали від ворожого обстрілу ще сильніше. Хто вона, невідомо. Журналістам не вдалося з нею зв'язатися.

Дівчина рятує картини після ракетного удару по Києву Фото: Суспільне Дівчина рятує картини після ракетного удару по Києву Фото: Суспільне

Нагадаємо, 25 березня російські окупанти запустили балістичні ракети по Києву, які за лічені хвилини долетіли до міста. У результаті постраждали 10 осіб, серед яких і 16-річний підліток.

Пізніше директор із розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих розповів, що противник атакував столицю ракетами "Циркон", і запускалися вони з Криму. Час підльоту становить від 7 до 10 хвилин, тому вони вкрай небезпечні.