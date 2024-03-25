Новий законопроєкт насправді надає можливість мобілізації вже у 19 років, — нардеп (відео)

За словами народного депутата Дмитра Разумкова, у законопроєкті насправді закладено не достатньо прозору інформацію щодо мобілізаційного віку.

Новий законопроєкт про мобілізацію, який й досі перебуває на розгляді у парламентському комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки, передбачає можливість мобілізовувати чоловіків з 19 років. На цьому закцентував увагу народний депутат, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, надаючи 25 березня коментар телеканалу "Новини.LIVE".

Він зазначив, що у новому законопроєкті прописана норма, що якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність.

"Тобто молодий чоловік стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть його мобілізувати вже у 19 років", — пояснив Разумков.

Він додав, що обов’язково порушить це питання на профільному комітеті і назвав його великою проблемою.

На зауваження кореспондента про те, що така норма ніби не затверджена, нардеп відповів, що якщо цей закон буде проголосований у тій редакції, це можливо.

Разумков підкреслив, що у законопроєкт заклали відверту брехню і він хоче почути позицію Міноборони з цього питання.

"Це підриває довіру до влади. Таким чином ми знищимо генофонд держави", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський повідомив, що обмежено придатних чоловіків можуть направити до бойових частин. Він вважає, що повторне проходження ВЛК дозволить прибрати корупційні ризики.

Раніше адвокат В'ячеслав Ліхачов зауважив, що чоловіків, які тричі проігнорували повістки, можуть подати в розшук у разі ухвалення відповідної норми та закону про мобілізацію. За його словами, це відповідає загальним стандартам прав та свобод людини.