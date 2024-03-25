"Місце ухилянтів — концтабори та штрафбати": військовий 92 бригади закликав посилити мобілізацію

Військовий Леонід Клавдійович Маслов закликав застосувати суворі санкції щодо тих, хто не стоїть на військовому обліку, й ухвалити єдиний для всіх українців "перепис населення".

Для тих, хто ухиляється від військової служби, потрібно створити інститути примусової праці на перемогу України проти Росії. Відповідну думку висловив Леонід Маслов, 92-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, у Facebook.

Він розкритикував дії народних депутатів, які не можуть встановити єдиний для всіх "перепис населення" та застосувати суворі санкції щодо тих, хто не стоїть на військовому обліку.

"Місце ухилянтів — концтабори та штрафбати", — заявив він.

На думку Маслова, ухилянти вважають себе успішними та розумнішими за всіх, а тих, хто воює — невдахами. Мобілізацію в Україні він назвав необхідністю, адже потрібно міняти бійців на фронті.

"З подібним станом речей, коли добʼють останнього добровольця, вас усе одне призвуть в армію, до того ж зроблять гарматним мʼясом. Тільки це буде вже армія РФ", — додав він.

Український військовий наголосив на тому, що немає нічого гіршого для держави, ніж заохочення ухилянтів. За його словами, це проводять шляхом створення для них атмосфери безкарності.

Фото: Facebook

Він також звернув увагу на матеріал The Washington Post, де йдеться про те, що виснажена українська армія бореться зі зростанням дефіциту особового складу. Спроби призвати молодих чоловіків заважають політика, демографія і дедалі більше небажання українців іти до лав українського війська.

Фото: Facebook

Загальна мобілізація в Україні

Нардеп 25 березня розповів, до якого віку знизять призовний вік. Україна фактично повертається до норм, які існували раніше, зокрема, тоді особа повинна була пройти строкову військову службу до 25 років, розповів нардеп Федір Веніславський.

Депутат Верховної Ради також повідомив, що обмежено придатних чоловіків можуть направити до бойових частин. Він вважає, що повторне проходження ВЛК дозволить прибрати корупційні ризики.

Нагадаємо, 25 березня адвокат В'ячеслав Ліхачов зауважив, що чоловіків, які тричі проігнорували повістки, можуть подати в розшук у разі ухвалення відповідної норми та закону про мобілізацію. За його словами, це відповідає загальним стандартам прав і свобод людини.