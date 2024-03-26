"Є вибір": полк Калиновського оголосив мобілізацію білорусів (відео)

Бійці закликали білорусів ступати до полку Кастуся Калиновського, щоб забезпечити собі та своїм дітям гідне майбутнє в незалежній європейській Білорусі.

Бійці полку імені Кастуся Калиновського звернулися до білорусів і закликали долучатися до їхніх лав. Звернення вони опубліковали на сайті полку 25 березня.

Днем публікації обрано День волі — 106-ту річницю з дня проголошення незалежності Білоруської Народної Республіки.

"Ми, білоруси, добровольці, чоловіки та жінки полку імені Кастуся Калиновського, вільні люди, колишні державні службовці, підприємці, спортсмени, менеджери, громадяни, вчителі, лікарі; хто цікавився політикою та хто не цікавився; ті, хто має військовий досвід і хто його тільки здобуває; люди різного віку, світогляду, життєвого досвіду й інтересів, але об’єднані любов’ю та повагою до свого народу й презирством до жорстокого режиму білоруської влади і підтримуваної нею несправедливої ​​війни Росії проти цивілізованого світу, оголошують національну мобілізаційну кампанію", — ідеться в повідомленні.

У полку додали, що нещодавно підбивали підсумки своєї діяльності й можуть сказати, що підрозділ став одним із найбоєздатніших національних підрозділів у війні проти Росії.

Зазначається, що в підрозділі розроблена система забезпечення, логістики, навчання та кіберзахисту, створено досвідчений командний склад і що кожен білорус, незалежно від спеціальності, може знайти своє місце в полку.

Тих білорусів, хто не готовий приєднатися до полку, закликали брати участь у зборах.

Боєць полку Калиновського Павло Шурмей (Дзядзька) у відеозверненні наголосив, що "доля вільної Білорусі вирішується тут і зараз".

"Лукашенко боїться тільки нас. Його хазяїн Путін хоче розширити війну, і цього разу відсидітися не вийде. Війна торкнеться кожного. У тих, хто залишився на батьківщині, є вибір — стати гарматним м’ясом у путінському війську або приєднатися до нас і забезпечити собі та своїм дітям гідне майбутнє в незалежній європейській Білорусі", — сказав він.

Заявки на вступ до полку приймаються в новому єдиному офіційному боті, який доступний лише на офіційних сторінках полку.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє громадянам інших країн, які легально проживають в Україні, ставати частиною Національної гвардії. Також незадовго до цього було запропоновано закон, який спрощує отримання громадянства для іноземців, які захищають Україну на полі бою.