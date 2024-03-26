ЗС РФ просунулися біля Бахмута й окупували половину Богданівки: як змінився фронт (карта)

Російський військкор зауважив, що ЗС РФ нібито просунулися на лінію Роздолівка — Веселе та відкинули ЗСУ до північного берега річки Суха Плітка. Проте аналітики ІSW не побачили візуального підтвердження цього.

Збройні сили Російської Федерації просунулися поблизу Сіверська на північний схід від Бахмута Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни в щоденному звіті за 25 березня.

"Російські сили трохи просунулися під час інтенсивних локалізованих наступальних операцій на північний схід від Бахмута поблизу Сіверська 25 березня", — ідеться в повідомленні.

За словами російського військкора, окупанти нібито просунулися на лінію Роздолівка — Веселе, зокрема як на північний схід від Бахмута, так і на південь від Сіверська, та відкинули ЗСУ до північного берега річки Суха Плітка на північ від населених пунктів. Проте аналітики не побачили візуального підтвердження цього. Натомість бої тривали на північ від Веселого.

В ІSW розповіли, що росіяни нібито просунулися на захід від Бахмута на тлі боїв 25 березня. Російські військкори зауважили, що ЗС РФ нібито просунулися біля залізниці, що на схід від Часового Яру, тоді як бої нібито тривали на околицях населеного пункту й біля заповідника Ступки-Голубовські.

Також російський блогер стверджував, що росіяни нібито просунулися далі в Богданівку та контролюють половину населеного пункту. Аналітики додали, що позиційні бої тривали в районі Кліщіївки, Андріївки та Нью-Йорка.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку впродовж минулої доби, 25 березня, ЗСУ відбили чотири ворожі атаки в районі Кліщіївки Донецької області.

Нагадаємо, 24 березня в ДПСУ повідомили, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано російський міномет. Ворожа техніка була ліквідована прицільними ударами прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу "Помста".

20 березня стало відомо про те, що в районі Бахмута гарнізон міста Сіверськ знищив російську колону за 60 хвилин. Із шести одиниць російської бронетехніки повернутися на свої позиції вдалося лише одному — під час відходу він був пошкоджений FPV-дроном.