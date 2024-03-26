Штраф за неявку в ТЦК: скільки заплатять військовозобов'язані

Якщо на військовозобов'язаного наклали штраф за неявку у військкомат — його дані з'являються в реєстрі боржників. У такому випадку він не зможе відчужувати своє майно, наприклад, продавати чи дарувати.

Військовозобов'язаний, який зігнорував повістку в Територіальний центр комплектування (ТЦК), може отримати адміністративне покарання після відповідного судового розгляду. Щоб дізнатися, чи накладений штраф, можна скористатися відкритими державними реєстрами або надіслати відповідний запит. Про особливості штрафування людей, які відмовляються оновити військово-облікові дані, розповів адвокат юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук на порталі "РБК-Україна".

Мартинчук пояснив, що громадянин може самостійно встановити, чи наклали на нього штраф за неявку до військкомату чи відмову від військово-лікарської комісії (ВЛК). Для цього існує три шляхи.

Офіційне звернення до ТЦК та СП. Якщо обрати такий варіант, то доведеться чекати на відповідь до 30 днів. Якщо людину представляє адвокат і звертається вже він, то відповідь надається швидше — через п'ять днів. Через портал "Автоматизована система виконавчого провадження" (АСВП). У спеціальних полях потрібно ввести прізвище, ім'я, по батькові, дату народження. Після цього, якщо на громадянина накладено штраф, то система виведе докладну інформацію. Через портал "Єдиного реєстру боржників". Тут вказується та ж інформація, що й для виконавчих проваджень.

Інформація про штраф з'являється на порталі АСВП в тому випадку, якщо на людину накладено штраф, а вона його не сплатила. Тоді до роботи береться виконавча служба, розповів адвокат. Після цього дані про оштрафованого з'являються в реєстрі боржників.

Мобілізація в Україні — який розмір штрафу

Згідно зі ст. 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, військовозобов'язаного, який зігнорував повістку, можуть покарати за "порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Розмір штрафу залежить від того, це перше чи повторне порушення, а також чи є людина посадовцем:

перше порушення звичайних громадян — 100—200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ — це 17 грн), посадових осіб — 200—300 НМДГ;

повторне порушення — 200—300 НМДГ, для посадових осіб — 300—500 НМДГ.

За словами адвоката, військовозобов'язаного покарають штрафом від 3400 грн до 5400 грн, і він зобов'язаний його сплатити. Якщо добровільно не сплатить, то гроші стягуватиме виконавча служба в примусовому порядку. Дані громадянина вносять у реєстр боржників і тоді з'являються певні обмеження — він не зможе відчужувати (продати, дарувати) належне йому майно.

Якщо ж громадянин пройшов ВЛК, не має підстав для відстрочки та не з'явився на відправку в частину, то його покарають суворіше — тюремним ув'язненням на термін від трьох до п'яти років, пояснював Фокус.

Нагадуємо, народний депутат Федір Веніславський розповів, чи планують у законі про посилення мобілізації знижувати вік призову нижче 25 років. Громадяни, яких раніше визнали "обмежено придатними", мають пройти повторний медогляд і зможуть проходити службу на певних посадах у війську.