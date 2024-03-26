Російську САУ "Лотос" помітили на тягачі: що відомо про артустановку

Особливістю САУ "Лотос" є стрільба як 120-мм снарядами, так і мінами. Проте наразі невідомо, коли артустановка доїде до України.

В соціальних мережах зʼявилось відео вантажівки з російською САУ "Лотос" на базі шасі БМД-4. Про це повідомляє танковий експерт Андрій Тарасенко в телеграм-каналі.

Після початку повномасштабної війни РФ заявила про відновлення і виробництво кількох різних артустановок. Серед них і САУ "Лотос", яку створювали для заміни САУ "Нона". Вперше розробка дебютувала у 2017 році, серійне виробництво мало розпочатися у 2020 році.

САУ "Лотос" на тягачі

Попередні випробування тривали з жовтня 2020 року по березень 2022 року. У серпні 2023 року САУ "Лотос" проходила випробування. Заявлялось, що машину скидали з повітря з різних висот, що виявило серйозні проблеми із бортовою електронікою, системою заряджання і шасі. Артустановку можна скидати з Іл-76, а також вона має плавати.

САУ "Лотос" має замінити САУ "Нона" Фото: topwar.ru

120-мм гармата може функціонувати як гаубиця, так і міномет. Стрільба може відбуватись прямим або непрямим наведенням. "Лотос" має 40 снарядів. При цьому гармата вимагає спеціальних боєприпасів і може стріляти мінометними мінами з дальністю вогню до 13 км.

Наразі невідомо, чи доїхали САУ "Лотос" на фронт, але РФ може до цього йти.

Нагадаємо, 10 січня під Авдіївкою було знищено російську САУ "Хоста".

11 серпня у РФ починали випробування десантної 120-мм САУ "Лотос".