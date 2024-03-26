"Було несподівано": ЗС РФ для штурму використали техніку без розпізнавальних знаків (відео)

Бійці по рації отримали повідомлення про підготовку до штурму, але поява російського танку з боку інших українських позицій стала неочікуваною для прикордонників.

Російські окупанти під час штурму позицій Сил оборони на одному з напрямків використали танк без розпізнавальних знаків. Ця витівка росіян змусила українських захисників на мить замешкатися, щоб зрозуміти, чия це техніка. Про цей випадок розповів офіцер Державної прикордонної служби з позивним "Шоп".

Він розповів, що їхня позиція розміщувалася на перехресті двох бетонних доріг, які обидві вели до позицій противника. Окупанти почали штурм їхніх позицій, до цього майже добу обстрілюючи українських прикордонників з усієї наявної зброї — артилерії, авіації, прямим наведенням з танку.

"Коли все дуже різко затихло по рації мені передали: "Готуйтеся, зараз буде штурм". Не пройшло і 5 хвилин, як побачили, що до наших позицій їде танк без розпізнавальних знаків", — розповів "Шоп".

Офіцер-прикордонник "Шоп"

За його словами, на якусь мить вони сприйняли появу техніки спокійно, адже танк заїхав з боку інших українських позицій, здолавши поле.

"Раз їде танк, там наші передові позиції, я спокійно, не ховаючись, майже у повний зріст, передаю по рації: "Бачу танк на дорозі". "Який танк? Наших танків там немає". Це було несподівано", — розповідає прикордонник.

З'ясувалося, що російський танк прорвався між українськими позиціями через поле.

За словами "Шопа", українські захисники після цього швидко зорієнтувалися і прийняли бій. Ворожий панцирник заходився розстрілювати позиції прикордонників. Його підбили. Хтось зі вцілілих членів екіпажу ще намагався атакувати, але далі танк добили, а весь ворожий екіпаж загинув.

"У нас у прикордонній службі все налагоджено так, що офіцер постійно перебуває на позиції і оперативно ухвалює рішення. Життя офіцера-прикордонника напряму залежить від життя тих людей, які поруч", — додав "Шоп".

Нагадаємо, що бійці 47-ї бригади під Авдіївкою рознесли 2 групи російських "гольфістів", які їхали на штурм. Самогубна атака двох російських штурмових груп на китайських гольф-карах закінчилася прямим влучанням касетного снаряда українських артилеристів.

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