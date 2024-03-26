Практика Холодної війни: країни Балтії закликають ЄС повернутися до військової повинності

Президент Латвії Едгарс Рінкевічс переконаний, що європейські країни мають повернутися до рівня видатків часів Холодної війни, і "це було значно більш як два відсотки" ВВП.

Лідери Латвії та Естонії заявили, що у зв'язку з російською загрозою Захід повинен, зокрема, відновити військову повинність і збільшити витрати на оборону до 3 відсотків від ВВП. Зокрема, президент Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що європейським країнам необхідно повернутися до "рівня витрат часів холодної війни". Про це 25 березня повідомив польський новинний канал TVN24.

На думку латвійського лідера, європейські країни також мають розглянути можливість відновлення обов'язкової військової служби. Ці рішення дадуть змогу створити підготовлені кадрові резерви, які можна буде призвати в разі війни.

"Ніхто не хоче воювати. Проблема в тому, що ніхто не хоче зазнати нападу. І ніхто не хоче бачити, що відбувається в Україні. Але нам необхідно серйозно обговорити питання про військову повинність", — сказав Рінкевичс.

Зазначимо, що російська агресія проти України змусила деякі країни замислитися про введення подібних рішень.

Сама Литва відновила практику обов'язкової військової служби 2023 року. Причому за таким прикладом пішла і Швеція, а Естонія, Фінляндія і Норвегія не захотіли відмовлятися від обов'язкової військової повинності після закінчення Холодної війни.

Військові витрати

Рінкевічс додав, що європейські країни повинні повернутися до рівня витрат часів Холодної війни, і "це було набагато більш як два відсотки".

Своєю чергою президент Естонії Алар Каріс висловився за розгляд питання про введення спеціального податку, за рахунок якого фінансуватимуться військові закупівлі. Наприклад, прибалтійські країни витрачають на оборону 2% ВВП, але прагнуть до 3%.

При цьому естонський політик виступив за більш рівномірний розподіл витрат НАТО між Європою і США. На його думку, потрібно досягти рівності "50 на 50".

Нагадаємо, видання Politico опублікувало матеріал про проблему гострої нестачі військовослужбовців у Європі. Зокрема, йшлося про спроби виправити ситуацію урядом Німеччини, де за минулий рік чисельність військовослужбовців Бундесверу скоротилася на 1537 осіб і становила 181 514 бійців.