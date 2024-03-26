"Успішне ураження": ЗСУ поцілили по чотирьох кораблях Чорноморського флоту в Криму, — ВМС

13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії було атаковано в Севастополі. У результаті чого ворог зазнав втрат серед кораблів.

Збройні сили України уразили російські великі десантні кораблі "Ямал" і "Азов", розвідувальне судно "Иван Хурс" і захоплений противником ВДК "Костянтин Ольшанський" під час атаки на тимчасово окупований Севастополь у Криму. Про це повідомило командування Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.

"Окрім великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов", Сили оборони України здійснили успішне ураження розвідувального корабля "Иван Хурс" і великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський", — ідеться в повідомленні.

ЗСУ уразили ворожі судна в Криму: що відомо

Увечері 23 березня українські військові атакували тимчасово окупований Крим. У ГУР МОУ повідомили про те, що в Севастополі відбулося успішне вогневе ураження обʼєктів ЧФ РФ. Зокрема, було атаковано 13-й судноремонтний завод.

24 березня в Генштабі ЗСУ підтвердили ураження по двох російських десантних кораблях "Ямал" і "Азов".

25 березня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зауважив, що в Севастополі також було пошкоджено середній розвідувальний корабель проєкту 18280 "Иван Хурс". Наступного дня він заявив, що українські бійці влучили й по ще одному ВДК — "Костянтин Ольшанський". Це судно було захоплене противником у 2014 році під час анексії Криму.

Нагадаємо, 24 березня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Чорноморський флот Російської Федерації перестав функціонально діяти, тому росіяни змушені судна тримати в портах.