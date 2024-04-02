Довіру підірвано. Як Пентагон погіршує відносини з бізнесом

Програма Shift Defense Ventures була перлиною, що давала Сполученим Штатам саме те, чого вони найбільше потребують сьогодні: асиметричний потенціал. Приблизно за два мільйони доларів на рік Shift випускала перспективних військовослужбовців, зацікавлених промисловців, залучала приватний капітал, вела контррозвідку і давала цілу низку менш відчутних переваг. Однак програма втрачена, що може підірвати довіру бізнесу до Пентагону.

Інвестори та представники Міністерства оборони часто запитують мене, чому оборонні технології раптом почали привертати увагу венчурних інвесторів і підприємців. За останні п'ять років венчурні інвестори вклали в оборонні технології приблизно 135 мільярдів доларів порівняно з мізерними 40 мільярдами доларів за попередній п'ятирічний період. Відповідь — компанія Shift і створена нею програма Defense Ventures. Протягом останніх п'яти років у межах програми Defense Ventures військовослужбовці, резервісти і цивільні співробітники Міністерства оборони проходили одно- або двомісячне стажування в провідних венчурних компаніях і стартапах всієї країни, орієнтованих на оборонну промисловість.

Фокус переклав статтю Джейка Чепмена про загрози співпраці приватного і військового сектору США.

Ці стажування Shift і пов'язана з ними спільнота відкрили друге дихання для сфери оборонних технологій. На додаток до великого припливу приватного капіталу в галузь почали приходити стартапери і підприємці, які несуть із собою надію на швидке розширення можливостей і потенціалу. A16z — одна з найпрестижніших венчурних фірм. У січні 2022 року вони запустили підрозділ American Dynamism вартістю мільярд доларів, орієнтований на фінансування вирішень деяких із найскладніших проблем національної безпеки Америки. Перш ніж почати фінансувати відродження оборонно-промислової бази, вони приймали у себе стажистів Shift, які сприяли зміні підходів. True Anomaly, нещодавно створена компанія, що займається питаннями обізнаності про космічний простір та орбітальні конфлікти, залучила понад 100 мільйонів доларів від венчурних фірм. Перш ніж True Anomaly уклала з департаментом критично важливі контракти, вона теж найняла випускника програми Shift. Apollo, абсолютно нова компанія, націлена на те, щоб зацікавити студентів старших курсів у вирішенні проблем національної безпеки, провела в лютому цього року хакатон оборонних технологій в Ель-Сегундо за участю понад 400 інженерів. Перш ніж засновники Apollo намітили свій курс, вони відвідали саміт Shift Defense Ventures у Вашингтоні. Нарешті, ще до того, як я став одним із засновників венчурної компанії Marque Ventures, що спеціалізується винятково на національній безпеці, а також провів два роки, намагаючись врятувати Army Venture Capital, я був одним із перших інвесторів Shift і приймав стажистів у галузевій Alpha Bridge Ventures. Як інвестор Shift, я фінансово зацікавлений в успіху програми, але як американець, який часто приймає стажистів, я також глибоко зацікавлений у долі Shift або її наступника. Хоча поточний розквіт технологій національної безпеки зумовлений багатьма факторами, значна частина успіху в індустрії може бути пов'язана з командою Shift і її засновником Майком Слахом.

Тим, хто нещодавно долучився до клубу, ця історія може здатися шокуючою, адже в ній немає щасливого фіналу ні для спільноти, ні для Shift. Через поєднання зневаги та грубої некомпетентності Міністерства оборони програму не продовжили на 2024 рік. Втрата цієї програми — чудова демонстрація того, чому навіть успішні програми можуть зазнати невдачі на етапі переходу через "долину смерті". На жаль, загибель програми стажувань відбувається в поворотний момент для відносин між департаментом та інноваційною екосистемою. Не буде перебільшенням сказати, що втрата цієї програми, а також недовіра її засновників та інвесторів до міністерства як до партнера, найімовірніше, покладе край довірі між двома сторонами.

Лише кілька місяців тому в Національній оборонній науково-технічній стратегії Міністерства оборони на 2023 рік програма Shift Defense Ventures була згадана як найважливіший компонент технологічної стратегії відомства, а вже у 2024 році її закрили

Сказати, що компанія переслідує "власні цілі", означає применшити її значимість. Лише кілька місяців тому в Національній оборонній науково-технічній стратегії Міністерства оборони на 2023 рік програма Shift Defense Ventures була згадана як найважливіший компонент технологічної стратегії відомства. Насправді, програма Defense Ventures була буквально єдиним приватним проєктом, назва якого фігурувала в офіційному документі. Тепер, лише через кілька місяців після публікації цієї стратегії, міністерство знищило ту саму програму, на яку розраховувало.

Якщо забути на якийсь час про цінність самої програми стажувань, важливіша проблема полягає в тому, що з такою бездушною зневагою до загальновизнаної інноваційної програми Міністерство оборони не може розраховувати завоювати або зберегти довіру приватного сектору. Якщо промисловість та інвестори не зможуть підтвердити сигнали про попит з боку міністерства, вони або спробують інтуїтивно зрозуміти ці сигнали і витратять мільярди даремно, зрештою повністю відмовившись від галузі, або пропустять перший крок і просто перейдуть до легших завдань. Відновити довіру і повернути імпульс, закладений у стажуванні, можна за допомогою кількох конкретних кроків. Необхідно провести повний аудит того, що сталося, щоб внести зміни в політику, які додадуть галузі впевненості. Програма, подібна до цього стажування, має бути закріплена в законі про асигнування на національну оборону на 2025 фінансовий рік, щоб зберегти фундамент відносин. Нарешті, щоб звести до мінімуму згубний вплив резолюцій про продовження фінансування на стартапи-початківці, які створюють для Міністерства оборони, Конгрес має створити невеликий надзвичайний фонд для нетрадиційних оборонних підрядників, термін дії якого спливає щоразу, коли ухвалюють резолюцію про продовження фінансування. Навіть крихітний фонд може стати ключовою відмінністю між перспективною компанією, яка виживе і зможе реалізувати свої можливості, і компанією, яка потрапить у долину смерті.

Програма та стажування Shift Defense Ventures

Стажування Shift було відносно простою програмою. Перспективні військовослужбовці, резервісти та цивільні службовці Міністерства оборони подавали заявки на участь у програмі за групами. Після відбору їх направляли в компанії-організатори, які також пройшли конкурсний відбір. Стороною-запрошувачем були стартапи та венчурні фірми, зацікавлені у співпраці з Міністерством оборони. Програма сприяла глибокому та змістовному обміну підходами та передовим досвідом, що призвело до помітних поліпшень як усередині Міністерства оборони, так і за його межами в тому, що стосується утримання кадрів, безперервності освіти, залучення промисловості та приватних інвестицій. Кілька місяців тому Shift провела опитування серед компаній і випускників-стажистів. Результати цього опитування, які досі не публікувалися, виявилися вельми показовими. Що стосується утримання, то 92,2% усіх стажистів, які закінчили програму, заявили, що в них або зросло бажання (50%), або значно зросло бажання (42%) продовжувати роботу. За деякими даними, одне з найбільш інноваційних відомств використовувало стажування як засіб залучення нових талановитих співробітників. Переваги не обмежилися утриманням — стажування допомогло і в навчанні. Після закінчення програми 72% стажистів зазначили від трикратного до десятикратного підвищення рівня володіння технологіями та глибше розуміння передових методів роботи в галузі. Стажисти навчилися аналізувати й оцінювати компанії, що створюють зброю та інформаційні системи, на які покладається Міністерство оборони, і дізналися, як це — взаємодіяти з Міністерством оборони як нетрадиційний оборонний підрядник.

Програма Shift Defense Ventures сприяла глибокому і змістовному обміну підходами і передовим досвідом, що призвело до помітних поліпшень як усередині Міністерства оборони Фото: DVIDS

У той час як стажисти і компанії, на які вони працювали, отримували прямі вигоди, компанії, що приймають, також отримували вигоду, що в кінцевому підсумку приносило істотну непряму користь Міністерству оборони. 96% випускників і приймаючих компаній повідомили, що промисловість була б розчарована або сильно розчарована, якби програма стажувань припинилася. Хоча Відділ оборонних інновацій було засновано для того, щоб стати представником Міністерства оборони в Кремнієвій долині (і загалом у технологічній екосистемі), саме стажисти Shift є амбасадорами міністерства, вбудованими в саму екосистему. Венчурні інвестиції в оборонну промисловість зросли з приблизно 12 мільярдів доларів у 2018 році до приблизно 30 мільярдів доларів у 2023 році. Це чистий приріст на 18 мільярдів доларів, що приблизно дорівнює розміру 4,5 нових Агентств перспективних оборонних дослідницьких проєктів. Хоча Shift не може стверджувати, що саме вона відповідальна за все зростання фінансування, думаю, не буде перебільшенням сказати, що їхня програма є одним із найбільших чинників революції у військово-цивільних відносинах. Якщо Кремнієва долина й надалі розвиватиметься без стажистів, вона створюватиме продукти, які менше відповідатимуть потребам військових, і менша кількість таких продуктів буде успішно перекладатись і впроваджуватись. Це неминуче призведе до величезного скорочення інвестицій приватного сектору в оборонні технології, що прямо протилежно заявленій міністерством меті залучення приватних інвестицій.

То що ж пішло не так?

Є ті, хто, прочитавши цю статтю, подумає, що якби програма була дійсно настільки корисною для промисловості та Міністерства оборони, як її описують, то вона б не провалилася. Багато хто запитає, чому промисловість не фінансувала програму або чому вона не перейшла на новий рівень. Ось історія провалу програми Shift, яку мені розповіли джерела в компанії та уряді. Основні чинники полягають у тому, що AFWERX дала обіцянки, які не змогла виконати, і згорнула програму занадто раптово. Це стало результатом численних кадрових перестановок, процесу укладення контрактів на невизначений термін/невизначені обсяги виробництва, який розтягнувся більш ніж на рік, перш ніж від нього відмовилися, та обіцяного продовження контракту, яке було скасовано занадто різко, щоб компанія змогла реалізувати резервний план. У Shift було багато зацікавлених покупців у Міністерстві оборони та розвідувальному співтоваристві, але через чинну угоду ці покупці не могли почати процес укладення контракту. Тому замовникам зі сфери національної безпеки довелося покладатися на вже чинний контракт AFWERX, який AFWERX вирішила не продовжувати. Поки ця катастрофа повільно розгорталася, компанія Shift залучила мільйони приватного капіталу від провідних венчурних фірм і керівників оборонної промисловості. Цей капітал був готовий піти назустріч міністерству, але коли AFWERX оголосила про свій намір відмовитися від продовження контракту, приватний капітал прийняв сигнал і пішов. Shift померла на етапі переходу від досліджень, розробок і створення прототипів до програми придбання.

Наразі 450 стажерів закінчили навчання, десятки фірм інвестують в оборонну промисловість, а сотні нових компаній створюють нові проєкти в цій галузі Фото: Facebook

Було б справедливо запитати, чи зробила Shift те, що вимагали США. Нині 450 стажистів закінчили навчання, десятки фірм інвестують в оборонну промисловість, а сотні нових компаній створюють нові проєкти в цій галузі. Можливо, нам слід просто сказати "місію виконано" і рухатися далі. Однак це було б величезною помилкою. Хоча ми, безумовно, пожинатимемо плоди програми протягом наступного десятиліття, сама собою програма теж продовжує розвиватися. Цінність, яку вона вже створила, не є аргументом на користь того, що вона вичерпала свою корисність — це доказ того, що вона була і залишається вкрай необхідною.

Що ще важливіше, Сполучені Штати перебувають у критичній точці у військово-цивільних відносинах, і втрата Shift може підштовхнути ситуацію в неправильному напрямку. За останні два тижні кілька випадків змусили мене замислитися над тим, що Америка, можливо, вже перебуває на піку співпраці між інноваційною екосистемою і Міністерством оборони. У розмові з потенційним партнером, який розглядає можливість інвестування в нашу фірму, цей партнер висловив серйозне занепокоєння тим, що безперервні резолюції та загальна дисфункція Конгресу є чинниками ризику, що заважають інвестиціям у венчурні фірми, які вкладають кошти в оборонну сферу.

Згодом один із підприємців (досвідчений бізнесмен, який працює у венчурній фірмі, поки він думає про свою наступну компанію) сказав мені, що він покидає компанію, над якою працював останні шість місяців, і переключається з оборонної тематики на іншу. Чому? Тому що департамент недостатньо швидко спрямовує гроші нетрадиційним оборонним підрядникам. І нарешті, ще одна венчурна фірма, яка торік прийняла положення про інвестиції в подвійне призначення, повідомила мені, що вони призупиняють свої інвестиції в оборонну промисловість, тому що діяльність компанії не знаходить істотного відгуку.

Це всього лише окремі приклади, але вони підкреслюють, наскільки крихкою насправді є нова розрядка між промисловістю і Міністерством оборони. Смерть Shift може зруйнувати щойно наведені мости.

Шлях вперед

Для пом'якшення шкоди можна зробити низку кроків. По-перше, члени Конгресу повинні запросити повний звіт про те, чому цю програму пустили на самоплив, і вимагати підзвітності. Не повинно бути такого, щоб у Національній оборонній науково-технічній стратегії програму або компанію виокремлювали як основу, а потім цій самій програмі дозволяли померти кілька місяців по тому. Якщо Сполучені Штати хочуть домогтися успіху у співпраці з приватним сектором, сигнали, які вони надсилають промисловості, мають бути підкріплені подальшими діями.

Далі, коли закон про повноваження в галузі національної оборони на 2025 фінансовий рік почне формуватися, програма стажувань має бути закріплена в законі, щоб не допустити остаточної втрати її переваг. За п'ять років роботи програма стажувань принесла неймовірну користь, і її слід розвивати за допомогою програми-наступника, яка продовжить глибоку взаємодію з промисловістю, закладену Shift.

Члени Конгресу повинні запросити повний звіт про те, чому цю програму пустили на самоплив, і вимагати підзвітності Фото: Politico

Нарешті, хоча безпосередньою причиною невдалого переходу компанії був, по суті, провал у сфері закупівель, існувало багато клієнтів Міністерства оборони, готових купити програму, які через чинну резолюцію не змогли вчасно розпочати свій власний процес укладення контрактів. Хоча Shift — не перша і не остання компанія, яка загинула від наслідків резолюції про продовження фінансування, Конгрес має вжити заходів, щоб мінімізувати збитки. Така проста річ, як надзвичайний фонд у десятки мільйонів доларів, призначений для підтримки нетрадиційних оборонних компаній, могла б запобігти цій кризі, і її слід розглядати в усіх майбутніх резолюціях про продовження оборонної діяльності.

Програма Shift Defense Ventures була перлиною, що давала Сполученим Штатам саме те, чого вони найбільше потребують сьогодні: асиметричний потенціал. Приблизно за два мільйони доларів на рік Shift випускала перспективних військовослужбовців, зацікавлених промисловців, залучала приватний капітал, вела контррозвідку і давала цілу низку менш відчутних переваг. Тепер ця програма зникла, а разом із нею зникне і частина тієї крихкої довіри, над створенням якої Міністерство оборони наполегливо працювало. Неможливо дивитися на цю ситуацію інакше, ніж як на глибокий провал процесу закупівель. Я сподіваюся, що ми всі зможемо серйозно поставитися до цього провалу і старанно працювати над усуненням прогалин у системі, щоб подібне не повторилося. Навіть найпатріотичніші інвестори можуть витримати лише певну кількість дружнього вогню, перш ніж здадуться. Насамкінець хотілося б зазначити, що, хоча стажування більше не існує, самі стажисти продовжують працювати, щоб підтримати Сполучені Штати. Деякі з них працюють у промисловості, деякі повернулися до Міністерства оборони, а деякі приєдналися до мене в Marque ventures. Де б вони не були, я знаю, що вони лише на початку великого і продуктивного шляху.

Про автора

Джейк Чепмен працює у венчурній індустрії майже 20 років як юрист, тричі засновник успішних компаній і венчурний інвестор, зокрема як керівний директор Корпорації венчурного капіталу армії. Керуючий директор Marque Ventures, венчурної фірми, що спеціалізується на технологіях національної безпеки. Дуже часто пише у Twitter під ніком @vc і дещо рідше — у LinkedIn.