Удар по ВДК "Костянтин Ольшанський": експерт розповів, чи зможе РФ надалі експлуатувати судно

Українські військові уразили судно за допомогою протикорабельної ракети "Нептун", яка може ефективно уражати цілі водотоннажністю пʼять тисяч тонн, розповів військовий експерт Олександр Коваленко.

Українські військові атакували захоплений у 2014 році окупантами великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, у разі вдалого влучання навряд чи ворог зможе й надалі використовувати судно. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що судно було уражено за допомогою протикорабельної керованої ракети Р-360 "Нептун". Ця ракета може ефективно уражати цілі водотоннажністю пʼять тисяч тонн. Зокрема, крейсер "Москва" водотоннажністю вісім тисяч тонн був потоплений за допомогою двох ракет Р-360.

"У разі вдалого влучання у ВДК "Костянтин Ольшанський" повною водотоннажністю 4 тисячі тонн навряд чи залишаться шанси на експлуатацію окупантами", — сказав Олександр Коваленко.

За його словами, аналогічна ситуація і з середнім розвідувальним кораблем проєкту 18280 "Иван Хурс". Проте він відрізняється від ВДК архітектурою. Коваленко вважає, що його варто розглядати не як обʼєкт із водотоннажністю чотири тисячі тонн, а як корабель із критичним показником 2,5 тисячі тонн.

Нагадаємо, 26 березня у ВМС ЗСУ повідомили про те, що українські військові уразили два ВДК "Ямал" і "Азов", розвідувальне судно "Иван Хурс" і ВДК "Костянтин Ольшанський" під час атаки на тимчасово окупований Севастополь у Криму.

25 березня представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький розповів, що Україна без потужного флоту змусила бойові кораблі Чорноморського флоту РФ втекти з Криму. Зокрема, низку суден було знищено завдяки морському дрону Magura V5.