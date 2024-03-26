Затримали "на гарячому": диверсанти ФСБ планували підірвати залізницю на Полтавщині (фото)

За даними правоохоронців, підозрювані заклали вибухівку поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу потягів.

Служба безпеки України затримала двох мешканців Київської та Харківської областей, які за вказівками кураторів з Москви намагались підірвати залізничне сполучення між центральними та східними регіонами України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Фігурантів затримали у Полтавській області безпосередньо на місці події, коли ті вже заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та чекали, коли його можна буде привести в дію за допомогою пульта дистанційного керування.

"У разі вчинення підриву окупанти сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ. У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором – кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак р*шистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року", — повідомили в СБУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 ККУ (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Василь Малюк в коментарі Фокусу назвав рішення Басманного суду Москви про свій заочний арешт за звинуваченням у тероризмі таким, що взагалі не заслуговує уваги.

25 березня Василь Малюк анонсував нові операції проти росіян, які завдаватимуть ворогові дедалі більшої шкоди.

Крім того, 25 березня ексспівробітник СБУ Іван Ступак в коментарі "24 каналу" заявив, що у Росії скоро може статися ще один теракт, який буде кривавішим за події у "Крокус-сіті".