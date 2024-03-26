"Нічого з ними жартувати": Лукашенко вимагає знищувати порушників кордонів із інших країн

За словами білоруського політика, будь-яка провокація буде припинена збройним шляхом, адже порушники розуміють тільки силу. Якщо "жувати шмарклі", то це може призвести до наслідків у майбутньому, вважає Лукашенко.

Провокації на кордоні повинні жорстко каратися, а всі порушники — бути знищеними. Таку думку озвучив білоруський політик Олександр Лукашенко під час відвідування ділянки, де проводяться заходи перевірки бойової готовності з'єднань і військових частин, передає БелТА.

За його словами, він віддав наказ посилено реагувати на випадки, якщо буде зафіксовано провокації поруч із кордоном із боку суміжних держав.

"Публічно скажу: будь-яка провокація повинна бути припинена збройним шляхом. Нічого з ними жартувати. Порушили державний кордон — до знищення. Ніхто не повинен ні з ким церемонитися. І ми так і чинитимемо. Бо якщо ми жуватимемо шмарклі, знаєш, що буде. Тому будь-яке порушення державного кордону — на знищення. Вони розуміють тільки силу", — заявив Олександр Лукашенко.

До слова, командувач військ Північно-західного оперативного командування Олександр Науменко також додав, що ситуація на цьому напрямку залишається складною, і часом тенденція переростає до напруженості.

Він це підтверджує тим, що недалеко від кордону з Білоруссю нібито створюються інженерні споруди у вигляді протитанкових ровів, вогневі позиції, а також склади матеріально-технічних засобів і боєприпасів.

Нагадаємо, 25 березня повідомлялося, що Польща збирається побудувати вежі спостереження на кордоні з Білоруссю. За даними служби прикордонної охорони Польщі, радіус огляду зі зведених веж становитиме приблизно десять кілометрів.

22 березня повідомлялося, що Польща дві доби фіксувала майже 500 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Про наростання проблем із нелегальними мігрантами на кордоні нещодавно заявила Латвія, а також Фінляндія, де вже закрито всі КПП на сході.