У Києві жінку не пустили до укриття в елітному готелі: справою займаються правоохоронці

Жінка перебувала на вулиці коли оголосили повітряну тривогу, тож вона побігла до найближчого укриття. В готель її не пустили, аргументувавши, що укриття тільки для відвідувачів.

У Києві під час ракетної атаки балістичними ракетами 25 березня, жителька столиці Катерина Смачило намагалася потрапити до укриття елітного готелю. Її не пустили. Про цей випадок вона розповіла OBOZ.UA.

За словами Катерини, коли оголосили повітряну тривогу, вона перебувала на вулиці, коли оголосили повітряну тривогу, тож вона побігла до найближчого укриття, до готелю Raddison Blu Hotel. Там її не пустили, а свою відмову пояснили тим, що це укриття "виключно для відвідувачів".

"Вони сказали, що у них укриття виключно для відвідувачів готелю. Все. Для тих, хто проживає. Аргументів далі ніяких не було – я нічого не розпитувала, бо була тривога і я просто побігла в інше укриття", – розповіла Катерина.

Після цього випадку жінка зателефонувала до поліції, а також розповіла свою історію в мережі. Після розголосу представники готелю написали їй в Instagram з проханням дати номер телефону.

"Ми вам передзвонимо та пояснимо, чому так сталось – тобто це не вибачення. Я їм відповіла, що поясните поліції та військовій адміністрації. І далі вони мені надіслали голосове повідомлення, яке я навіть не відкривала, бо це не нормальна комунікація", – додала Смачило.

За словами жінки, правоохоронці оперативно прибули на виклик, вона написала заяву. У поліції Києва факт звернення Катерини Смачило підтвердили і повідомили, що за цим фактом зараз проводиться перевірка.

В Raddison Blu Hotel своєю чергою кажуть, що в них немає спеціально обладнаного укриття, а є лише паркінг.

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