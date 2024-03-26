"Немає достатньої кількості зброї, тому що її не надали": Кулеба про допомогу ЗСУ від Заходу

Очільник Міністерства закордонних справ погодився із твердженням журналістів про те, що західні партнери іноді хочуть, аби Україна воювала зі "зв'язаною за спиною рукою".

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння тим, що дії союзників не завжди відповідають їхнім заявам. Зокрема, очільник МЗС закликав надати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot. Про це Кулеба сказав в інтервʼю виданню Politico.

Міністр закордонних справ відзначив, що Київ висловлює вдячність за всю підтримку від західних союзників. Проте водночас Кулеба підкреслив, що необхідним є надання більш суттєвої підтримки Україні для її успішного протистояння агресії Російської Федерації.

Зокрема, він закликав партнерів передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot, які є найефективнішою системою оборони від російських балістичних ракет.

Крім того, Кулеба висловив занепокоєння тим, що дії союзників часто не узгоджуються з їхніми заявами, і зазначив, що зі збільшенням тривалості повномасштабного вторгнення, вони повертаються до звичного способу ведення політики.

На запитання журналістів, чи не здається українському міністру, що західні союзники іноді хочуть, аби Україна воювала зі "зв'язаною за спиною рукою", він погодився із цим.

Кулеба зазначив, що союзники зброю не надають або дають із запізненням чи в недостатній кількості, а потім кажуть, що Україна не може перемогти.

"Але, друзі, вся ця картина реальності, яку ви малюєте для себе, є наслідком одного простого факту — в українських солдатів немає достатньої кількості зброї, бо ви її не надали", — сказав глава МЗС.

Нагадаємо, у цьому ж інтервʼю Дмитро Кулеба заявив, що Україна не просила про відправку військових НАТО на свою територію, однак західним партнерам слід усвідомити, що "такий день може настати".