"Цей день може настати": Кулеба зробив заяву про відправку військ НАТО в Україну

За словами очільника МЗС, останнім часом президент Франції Емманюель Макрон "розвивається в напрямку" відправки наземних бійців до України, якщо це необхідно для запобігання перемоги Росії.

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Україна не просила про відправку військових НАТО на свою територію, однак західним партнерам слід усвідомити, що такий момент може настати. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Politico.

Після нестійкого початку президент Франції Емманюель Макрон останнім часом виявляє більшу рішучість, а особливо у своїх публічних виступах. Він наголошує, що Європа не відкидає можливості вислати наземні війська до України, якщо це необхідно для запобігання перемоги Росії.

"Ми раді бачити, що президент Макрон розвивається в цьому напрямку", — каже Кулеба.

Український міністр підкреслив, що хоча Україна ніколи не просила про те, щоб "європейські бойові війська були на землі", європейським лідерам потрібно звикнути до думки, що "цей день може настати".

"Я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни. Але це безпечність, яку європейці просто не можуть собі дозволити — ні для себе, ні для своїх дітей. Україна може перемогти. Але якщо Україна програє, Путін не зупиниться", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посол Франції в Україні Гаель Везьєр в інтерв'ю від 21 березня заявив, що серед країн НАТО знайшлися такі, яких зацікавила ідея Емманюеля Макрона відправити війська в Україну.

Зі свого боку віцеспікер Державної думи Петро Толстой в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що Росія знищуватиме всіх західних військових, які з'являться в Україні. За його словами, французи, які бажають відправити солдатів на війну, "провокують третю світову війну".