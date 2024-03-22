"Піти на ризик": генерал Франції не виключає відправлення військ НАТО в Україну

За словами начальника Генштабу Збройних сил Франції Тьєррі Буркхара, Володимир Путін здійснив повномасштабне вторгнення, розраховуючи на те, що Захід ніколи не введе в Україну війська, і що європейці мають продемонструвати, що "ця ідея неправильна".

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Російській Федерації не варто очікувати, що Захід обмежить свою підтримку України тільки поставками зброї. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркхар, пише газета Barron's.

"Війна закінчиться, коли Росія припинить нападати", — сказав Буркхард журналістам після переговорів із головнокомандувачем збройних сил Швеції генералом Мікаелем Байденом.

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Французький генерал наголосив, що президент РФ Володимир Путін вторгся в Україну з розрахунком на те, що західні країни ніколи не відправлять свої війська на допомогу Києву і будуть лише постачати зброю.

За словами офіцера, Захід повинен показати російському президенту, що він не зможе і далі слідувати цій логіці, оскільки "ця ідея неправильна".

"Війна в Україні турбує нас, тому що ми залучені до її наслідків. Тому європейці повинні бути здатні піти на ризик, щоб забезпечити безпеку Європи в майбутнє десятиліття", — підсумував Буркхард.

Як зазначають журналісти, заява Буркхарда пролунала на тлі нещодавніх висловлювань президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення західних військ в Україну.

Нагадаємо, посол Франції в Україні Гаель Везьєр в інтерв'ю від 21 березня заявив, що серед країн НАТО знайшлися такі, яких зацікавила ідея Емманюеля Макрона відправити війська в Україну.

Зі свого боку віце-спікер Державної думи Петро Толстой в інтерв'ю французьким ЗМІ заявив, що Росія знищуватиме всіх західних військових, які з'являться в Україні. За його словами, французи, які бажають відправити солдатів на війну, "провокують третю світову війну".