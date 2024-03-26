"Этот день может наступить": Кулеба сделал заявление об отправке войск НАТО в Украину

По словам главы МИД, в последнее время президент Франции Эмманюэль Макрон "развивается в направлении" отправки наземных бойцов в Украину, если это необходимо для предотвращения победы России.

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Украина не просила об отправке военных НАТО на свою территорию, однако западным партнерам следует осознать, что такой момент может наступить. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Politico.

После неустойчивого начала президент Франции Эмманюэль Макрон в последнее время проявляет большую решительность, особенно в своих публичных выступлениях. Он отмечает, что Европа не исключает возможности выслать наземные войска в Украину, если это необходимо для предотвращения победы России.

"Мы рады видеть, что президент Макрон развивается в этом направлении", — говорит Кулеба.

Украинский министр подчеркнул, что хотя Украина никогда не просила о том, чтобы "европейские боевые войска были на земле", европейским лидерам нужно привыкнуть к мысли, что "этот день может наступить".

"Я прекрасно понимаю, что европейцы не привыкли к идее войны. Но это беспечность, которую европейцы просто не могут себе позволить — ни для себя, ни для своих детей. Украина может победить. Но если Украина проиграет, Путин не остановится", — говорится в сообщении.

Напомним, посол Франции в Украине Гаэль Везьер в интервью от 21 марта заявил, что среди стран НАТО нашлись такие, которых заинтересовала идея Эмманюэля Макрона отправить войска в Украину.

В свою очередь вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в интервью французским СМИ заявил, что Россия будет уничтожать всех западных военных, которые появятся в Украине. По его словам, французы, желающие отправить солдат на войну, "провоцируют третью мировую войну".