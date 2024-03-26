Командир 3 ОШБр розповів, чого найбільше не вистачає українській армії (відео)

За словами Андрія Білецького, наразі Збройним силам України вкрай потрібні засоби ППО та артилерійські снаряди.

Українська армія потребує озброєння та боєприпаси від міжнародних партнерів, проте найбільше зараз необхідні засоби протиповітряної оборони та артилерійські снаряди. Про це під час відеозвернення на Київському безпековому форумі заявив командир 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України Андрій Білецький.

"Мене постійно питають, а що найбільше необхідно. Я завжди кажу просту річ — абсолютно все. Не буває якоїсь чудо-зброї, не буває якогось вундерваффе, не існує якоїсь ракети, якогось літака, танка, який вирішить вам питання на фронті", — сказав Білецький.

Водночас він уточнив, що українській армії потрібно озброєння та боєприпаси, також засоби ППО та артилерійські снаряди.

Командир 3-ї ОШБр зазначив, що наразі його підлеглі перебувають на Авдіївському напрямку та запевнив, що сил та можливостей для розгрому російської армії у ЗСУ достатньо.

Нагадаємо, 25 березня командир 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що російській владі не потрібні терористи "Ісламської держави", щоб влаштовувати теракти в Росії, а теракт в "Крокус-Сіті" не збільшить кількість добровольців-контрактників серед росіян.

Того ж дня в інтерв'ю Фокусу пресофіцер Третьої штурмової бригади Олександр Бородін розповів, що російським солдатам продовжують видавати мотлох зі складів радянських часів, а командування армії РФ стало менше жаліти своїх солдатів, і їхні місії стали більш самогубними.