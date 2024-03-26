Знищують у будь-яких умовах: чорні "Шахеди" не підвищили ефективності атак ЗС РФ, — Євлаш

За словами речника Повітряних сил, минулої ночі українські захисники знищили всі запущені окупантами дрони. Відповідно, колір озброєння ніяк не вплинув на успішність ворожого терору.

Російські окупанти намагалися трохи видозмінити тактику атак дронами-камікадзе іранського походження Shahed і перефарбували частину з них у чорний колір. Це не допомогло їм підвищити ефективність. Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону 26 березня.

За його словами, минулої ночі українським захисникам вдалося знищити всі 12 запущених безпілотників. Російські окупанти використовують цинічні методи ведення війни й атакують об'єкти стратегічної та цивільної інфраструктури. Цей раз не став винятком.

"Цієї ночі ці 12 "шахедів", які летіли з Курської області РФ і Криму, прямували по наших об'єктах, зокрема по мостах та інших. Однак мобільні групи ППО неодноразово демонстрували свою ефективність навіть у важких погодних умовах і вночі. Навіть ті ж самі перефарбовування "шахедів" у чорний колір не сильно допомогли ворогу, все одно наші захисники неба виявляють і вражають їх за будь-яких умов", — каже Ілля Євлаш.

Окремо представник Повітряних сил додав, що це не перша подібна атака і явно не остання. Водночас українська сторона готова до провокацій і продовжує контролювати ситуацію.

Усі ворожі пересування і ймовірні пуски будь-яких ударних засобів відстежуються, після чого знищуються. Мова як про дрони, так і про ракети.

Нагадаємо, 26 березня начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк заявила, що росіяни хочуть завдати максимальної шкоди мирним містам України і тому почали використовувати тактику подвійних ударів. За її словами, противник використовує точкові балістичні удари як заміну масованих ракетних обстрілів. Також це одна з відповідей на відсутність успіхів на фронті.