Росія постачає нафту до КНДР в обмін на зброю, — FT

Росіяни почали здійснювати прямі постачання нафти до Північної Кореї в обхід санкцій ООН, пишуть журналісти.

Щонайменше п'ять північнокорейських танкерів у березні цього року відвідали Східний порт на російському Далекому Сході для отримання нафтопродуктів, що суперечить нафтовому ембарго, запровадженому Організацією об'єднаних націй стосовно Північної Кореї. Про це свідчать дані супутникових знімків, які надав британський аналітичний центр Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, повідомила газета Financial TImes.

"Ці поставки нафти є прямим нападом на санкційний режим, який зараз опинився на межі краху", — заявив колишній співголова групи ООН з моніторингу санкцій щодо Північної Кореї Х'ю Гріфітс.

Він уточнив, що такі дії росіян — це очевидна бартерна угода "зброя за нафту", яка відкрито порушує санкції, затверджені особисто Володимиром Путіним.

Суворі обмеження на перевезення нафти до КНДР були запроваджені у 2017 році після ядерних випробовувань у Північній Кореї. Рада Безпеки ООН, включно з Москвою, тоді підтримала таке рішення.

Перші документально зафіксовані поставки російської нафти до КНДР датуються 7 березня, проте науковий співробітник RUSI Джозеф Берн припустив, що поставки відбуваються після того, як Північна Корея з серпня 2023-го року почала постачати до Росії тисячі контейнерів із боєприпасами.

"Судна, які ми бачили на російських терміналах, є одними з найбільших за вантажністю суден у флоті Північної Кореї, і вони постійно заходять і виходять з порту", — сказав Берн.

За даними RUSI, Східний порт також використовувався як центр для російських кораблів, нібито причетних до торгівлі зброєю між країнами.

Експерти припускають, що Росія навмисно створює прецедент та може накласти вето на продовження мандата групи ООН, яка стежить за дотриманням санкцій щодо Північної Кореї.

Нагадаємо, 25 березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав військовим посилити свою готовність до можливого воєнного конфлікту.

18 березня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що з початку минулого року Північна Корея доставила до Росії приблизно 7 тисяч контейнерів, у яких були боєприпаси та інше військове спорядження.