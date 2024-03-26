Заманили з ЄС до України та арештували: СБУ знешкодила злочинне наркоугрупування (фото)

За даними спецслужб, троє громадян України таємно виїхали до Євросоюзу на початку повномасштабного вторгнення російських військ та налагодили там наркобізнес.

Служба безпеки України нейтралізувала міжнародне злочинне угруповання, яке продавало важкі наркотики до Євросоюзу. У результаті спецоперації у Києві та Запоріжжі затримано сімох учасників наркосиндикату. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Щоб їх затримати, співробітники СБУ провели оперативну комбінацію, у ході якої фігурантів було "виведено" на територію України і затримано", — йдеться у повідомленні.

Троє організаторів наркобізнесу виявились мешканцями Запоріжжя, які на початку повномасштабного вторгнення РФ приховано виїхали до ЄС та переховувались в одній із Балканських країн.

Співробітники СБУ затримали наркоторговців

"За даними слідства, зловмисники налагодили збут до країн ЄС оптових партій синтетичного наркотику — метадону, який одержували від своїх "постачальників" з декількох регіонів нашої держави", — зазначили в СБУ.

У відомстві уточнили, що для того, аби перевозити "товар" через кордон, наркокур'єри вшивали його у підкладку верхнього одягу або ховали у багажу серед особистих речей. У такий спосіб організатори наркобізнесу сподівалися одержувати "прибуток" у розмірі 10–12 млн грн щомісяця.

Усі семеро фігурантів затримані. Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Співробітники СБУ арештували наркоторговців Співробітники СБУ арештували наркоторговців Співробітники СБУ арештували наркоторговців

Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк 25 березня в інтерв’ю телеканалу ICTV розповів як разом з Олександром Сирським (який на той момент очолював ОСУВ "Хортиця") затримали зрадника у званні підполковника ЗСУ, який працював на ворога за "ідею" та не отримуючи грошової винагороди.

Також 26 березня Служба безпеки України затримала двох мешканців Київської та Харківської областей, які за вказівками кураторів із Москви намагалися підірвати залізничне сполучення між центральними та східними регіонами України.