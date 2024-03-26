Забезпечувала ЧФ РФ: окупанти в Криму втратили військово-морську базу "Севастополь", — ВМС

За словами спікера військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, якщо будівлю справді було зруйновано під час однієї з атак, то це серйозна втрата для противника. База закривала багато потреб російських кораблів.

Російські загарбники на тимчасово окупованому Кримському півострові та в Чорному морі втрачають не лише кораблі. Українська сторона завдає противнику додаткової шкоди. Про це детальніше в ефірі телемарафону розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За його словами, під час атаки по Севастополю 24 березня постраждали не тільки кораблі росіян, а й ще один важливий для Чорноморського флоту об'єкт. Йдеться про будівлю військово-морської бази "Севастополь".

"Якщо говорити про ураження об'єктів безпосередньо на території Криму ми можемо констатувати, що серед них була будівля військово-морської бази "Севастополь". Якщо цей об'єкт функціонував відповідно до назви, це буде серйозною втратою для Чорноморського флоту так званої Російської Федерації", — заявив Дмитро Плетенчук.

Окремо речник ВМС ЗСУ додав, що саме ця структура відповідає за забезпечення Чорноморського флоту РФ, а також розв'язує багато нагальних питань — пальне і провізія, боєкомплект, озброєння та охорона кораблів. Відповідно, цей об'єкт вважається дуже серйозним для росіян.

"Зв'язок це теж один з елементів, який вони при цьому можуть втратити", — підсумував Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, речник ВМС також розповідав, що охорона Кримського мосту значно зменшилася і один периметр оборони було втрачено. Водночас, за його словами, незаконна споруда на окупованій території залишається дуже складним для ураження об'єктом.