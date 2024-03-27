На Волині чоловік із ножем напав на співробітника військкомату: в ТЦК розповіли подробиці (відео)

Група оповіщення в місті Нововолинськ прийшла додому до військовозобов'язаного чоловіка, який мав раніше з'явитися до ТЦК та СП, бо отримав бойову повістку, але в зазначений час не прийшов.

У місті Нововолинськ Волинської області місцевий житель із ножем напав на працівників ТЦК, які прийшли до нього додому. Один із військомів отримав поранення. Справу розслідує поліція. Про це "Радіо Свобода" розповіла пресофіцерка Волинського обласного районного ТЦК Уляна Кравчук.

За її словами, група оповіщення в місті Нововолинськ вирушила до військовозобов'язаного чоловіка, який мав раніше з'явитися до ТЦК та СП, бо отримав бойову повістку, але в зазначений час не прийшов. Працівники ТЦК прийшли до нього додому.

"Коли наші військовослужбовці прийшли до нього додому, щоб уточнити обставини неприбуття до ТЦК, один із військовослужбовців отримав поранення холодною зброєю в область черевної порожнини", — розповіла Уляна Кравчук.

Вона додала, що жодного конфлікту між чоловіком і військовими не було. Той просто напав із ножем після того, як відчинив двері.

Усього було два удари, один із яких заблокував військовослужбовець.

Військовий із попереднім діагнозом "різана рана передньої стінки живота, проникаюча" доправлений в операційне відділення КНП "Нововолинська ЦМЛ" для надання медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що 20 березня в Шостці Сумської області сталася бійка між співробітником ТЦК та СП й чоловіком. Вони били один одного ногами, а потім військовослужбовці поїхали.