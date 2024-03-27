Деякі чоловіки повинні зʼявитися до ТЦК без повістки у квітні: про кого йдеться

Відповідно до чинного українського законодавства, це стосується військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Вони повинні самостійно навідатися до військкомату без оповіщення.

Деякі українські чоловіки повинні зʼявитися до ТЦК та СП без врученої повістки. Це може статися в семи випадках. Детальніше про це повідомило видання NV.

Згідно з постановою Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів" та іншими законами України про мобілізаційну підготовку й військовий облік, існують підстави, за яким громадяни самостійно повинні з'явитися до ТЦК без оповіщення. Це може статися:

для отримання дозволу на зміну місця проживання в іншій адміністративній одиниці країни;

для зняття з військового обліку для виїзду за кордон на понад три місяці;

для взяття на військовий облік після прибуття на нове місце проживання — протягом семи днів;

для повідомлення про зміну персональних даних — протягом семи днів;

для повідомлення про втрату військово-облікового документа;

для звірення власних персональних даних із обліковими даними ТЦК та СП — не рідше ніж одного разу на пʼять років;

для подачі документів, які підтверджують право на отримання відстрочки від призову на строкову військову службу — щороку до 1 жовтня.

Нагадаємо, адвокат Андрій Межирицький заявив, що чоловіка з ожирінням ВЛК може визнати непридатним або обмежено придатним до служби в ЗСУ. За його словами, існує поділ на значні, помірні та незначні порушення функцій через цю хворобу.

Раніше член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що в Україні не планують робити призовний вік нижчим за 25 років. Він зазначив, що зниження призовного віку з 27 до 25 років фактично повертає державу до норм, які існували раніше.