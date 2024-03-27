До 8500 гривень: чи потрібно оплачувати штраф за ігнорування повістки з поштової скриньки

За ігнорування повістки чоловіка можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Особа може перевірити наявність чи відсутність штрафу в Реєстрі виконавчих проваджень або в "Дії", розповіла адвокатка Анастасія Цибулько.

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Військовозобовʼязаним громадянам, які не зʼявилися до ТЦК, можуть виписати штраф. Адвокатка Анастасія Цибулько в коментарі "РБК-Україна" розповіла, чи потрібно сплачувати штраф за повістку, знайдену в поштовій скриньці.

Адвокатка розповіла, що про наявність чи відсутність штрафу можна дізнатися, перевіривши, чи відкрито провадження в Реєстрі виконавчих проваджень. Також це можна зробити за допомогою "Дії".

"Зазвичай за ігнорування повістки керівник ТЦК та СП може притягти особу до адміністративної відповідальності за ст. 210-1 КУпАП. Ця стаття містить покарання за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", — сказала вона.

Цибулько зауважила, що за порушення цієї статті людину можуть оштрафувати, а саме:

від 1700 до 3400 гривень для громадян;

від 3400 до 5100 гривень для посадових осіб;

від 3400 до 5100 гривень для громадян у разі повторного правопорушення;

від 5100 до 8500 гривень для посадових осіб у разі повторного правопорушення.

Чи потрібно оплачувати штраф за ігнорування такої повістки

Адвокатка наголосила, що вручення повістки шляхом вкладання її в поштову скриньку незаконне. Оскільки, відповідно до постанови Верховного Суду від 14 грудня 2021 року, незалежно врученою вважається лише та повістка, яку особисто отримав і підписав військовозобовʼязаний.

"Вручення повістки через пошту не може бути особистим, і до того ж особа не має реальної можливості поставити підпис про її отримання", — пояснила Цибулько.

У такому випадку незаконно діяли ТЦК та СП, зауважила вона, тоді як оплата такого штрафу означатиме, що саме чоловік визнав свою провину. В разі повторення ситуації людині можуть виписати ще більший штраф, а Нацполіція зможе здійснити адміністративне затримання щодо такої особи за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Анастасія Цибулько заявила, що для того, аби уникнути цього, не потрібно оплачувати цей штраф. Натомість його потрібно оскаржити в судовому порядку.

"Для подання оскарження постанови ТЦК та СП про накладання адміністративного стягнення надається строк 10 днів. Однак очевидно, що коли вам вручили повістку шляхом направлення на поштову скриньку, то цей строк уже давно сплив. У такому разі вам варто подати до суду заяву про поновлення строку на оскарження постанови", — додала вона.

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