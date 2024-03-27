До 8500 гривен: нужно ли оплачивать штраф за игнорирование повестки из почтового ящика

За игнорирование повестки мужчину могут привлечь к административной ответственности. Лицо может проверить наличие или отсутствие штрафа в Реестре исполнительных производств или в "Дії", рассказала адвокат Анастасия Цыбулько.

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Военнообязанным гражданам, которые не явились в ТЦК, могут выписать штраф. Адвокат Анастасия Цыбулько в комментарии "РБК-Украина" рассказала, нужно ли платить штраф за повестку, найденную в почтовом ящике.

Адвокат рассказала, что о наличии или отсутствии штрафа можно узнать, проверив, открыто ли производство в Реестре исполнительных производств. Также это можно сделать с помощью "Дії".

"Обычно за игнорирование повестки руководитель ТЦК и СП может привлечь лицо к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — сказала она.

Цыбулько заметили, что за нарушение этой статьи человека могут оштрафовать, а именно:

от 1700 до 3400 гривен для граждан;

от 3400 до 5100 гривен для должностных лиц;

от 3400 до 5100 гривен для граждан при повторном правонарушении;

от 5100 до 8500 гривен для должностных лиц при повторном правонарушении.

Нужно ли оплачивать штраф за игнорирование такой повестки

Адвокат отметила, что вручение повестки путем вложения ее в почтовый ящик является незаконным. Поскольку в соответствии с постановлением Верховного суда от 14 декабря 2021 года, независимо врученной считается только та повестка, которую лично получил и подписал военнообязанный.

"Вручение повестки через почту не может быть личным, и к тому же лицо не имеет реальной возможности поставить подпись о ее получении", — пояснила Цыбулько.

В таком случае незаконно действовали ТЦК и СП, отметила она, тогда как оплата такого штрафа будет означать, что именно человек признал свою вину. В случае повторения ситуации, человеку могут выписать еще больший штраф, а Нацполиция сможет осуществить административное задержание в отношении такого лица за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации.

Анастасия Цыбулько заявила, что для того, чтобы избежать этого, не нужно оплачивать этот штраф. Вместо этого его нужно обжаловать в судебном порядке.

"Для подачи обжалования постановления ТЦК и СП о наложении административного взыскания предоставляется срок 10 дней. Однако очевидно, что когда вам вручили повестку путем направления на почтовый ящик, то данный срок уже давно истек. В таком случае вам следует подать в суд заявление о восстановлении срока на обжалование постановления", — добавила она.

Напомним, адвокат Андрей Межирицкий сообщил, что мужчину с ожирением могут не мобилизовать в ВСУ, если признают непригодным к службе. Однако также ВВК может признать такое лицо ограниченно пригодным.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что в Украине не будут делать призывной возраст ниже 25 лет. По его словам, никаких подобных идей на данный момент нет.