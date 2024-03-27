"Могло бути і гірше": бійці ЗСУ мають просування на Авдіївському напрямку

Окупанти припинили ходити в активні штурми і посунулися з деяких позицій, розповідає офіцер ЗСУ.

На Авдіївському напрямку бійцям Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію і навіть просунутися в районі Бердичів. Про це в своєму телеграм-каналі "Офіцер+" повідомив лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс".

За його інформацією, в районі Авдіївки стабілізувалася ситуація, а російські окупанти менш активно стали вирушати на штурми.

"На Авдосі наче стабілізували обстановку, навіть трішки просунулись. П**ари вже не особливо активні в плані штурмів у нас. На тижні трошки покращили позиції метрів на 500, на скільки знаю", — написав він.

Боєць зазначив, що в Бердичах на Донеччині також мають просування бійці 47-ї бригади ЗСУ.

"Загалом стабільно "могло бути і гірше", — резюмував боєць.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 27 березня повідомили, що на Авдіївському напрямку, Сили оборони України відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

Нагадаємо, що бійці 47-ї бригади під Авдіївкою рознесли 2 групи російських "гольфістів", які їхали на штурм. Артилерія разом з FPV-дронами бригади змішала ворога з брудом.

Раніше в ГУР розповіли, як російська коза врятувала українських бійців. Це сталося, коли бійці поверталися зі спецоперації, а тварина їх помітила і ув'язалася за ними.