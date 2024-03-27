Пропаганда суперечить розвідці: Україну безпідставно звинувачують у теракті в "Крокусі", — ISW

Аналітики розповіли, як змінювалися згадки про Україну в заявах про подію в концертному залі "Крокус Сіті Хол". Від прямих звинувачень у тому, що Україна — замовник, до ухилення від прямого запитання вже наступного дня.

Високопоставлені кремлівські чиновники, судячи з усього, не дотримуються послідовної лінії у своїх поясненнях атаки в "Крокус Сіті Хол". На думку аналітиків "Інституту вивчення війни", це вказує на те, що в Кремлі не цілком розуміють, як узгодити свої інформаційні операції з даними власної розвідки та правоохоронних органів. Про це повідомляється у зведенні ISW від 26 березня.

В оточенні високопоставленого керівництва РФ не спостерігається єдності щодо помилкової версії: ніби напад 22 березня на концертний зал "Крокус" якимось чином організувала Україна. У своєму зверненні після теракту 23 березня президент РФ Володимир Путін припустив, що до події може бути причетна Україна. Потім, 26 березня, він звернувся до колегії Генеральної прокуратури РФ, згадав про теракт у "Крокусі" і закликав установити всі факти, що стосуються справи. Але Україну прямо чи опосередковано вже не звинувачував.

У наступних заявах Путіна Україна згадувалася тільки один раз, коли глава Кремля говорив про повернення майна Росії за кордоном — разюча зміна, якщо порівнювати з його зверненням від 25 березня, в якому стверджувалося, що Україна нібито була зацікавлена в теракті в "Крокусі", і що нападники намагалися втекти в Україну.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков 26 березня також прямо не заявляв, що Україна організувала напад, відповідаючи на запитання журналістів про те, якими будуть заходи, якщо "підтвердиться" причетність України.

Така зміна риторики Путіна (від прямих звинувачень у тому, що Україна — замовник, до ухиляння від прямого запитання вже наступного дня) дає підстави припустити, що в Кремлі ще не виробили чіткого наративу щодо теракту, імовірно, почасти й через шок, спричинений нападом.

Водночас інші високопоставлені російські чиновники безпідставно звинуватили Україну в організації нападу, але визнали, що владі РФ поки що бракує інформації. Глава ФСБ Олександр Бортніков звинуватив СБУ в організації нападу за участю США і Великої Британії. Мотив, за його словами, нібито полягав у тому, щоб посіяти паніку в російському суспільстві. Це давня наративна лінія Кремля: війну в Україні зображують як екзистенціальну війну проти колективного Заходу. Але потім повідомлялося, що у РФ досі не назвали ім'я замовника нападу.

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев 26 березня, відповідаючи на запитання про те, хто вчинив напад — "Ісламська держава" (ІД) чи Україна, — сказав, що "звичайно, Україна". За його словами, нібито є достатньо доказів, що вказують на причетність України. Він припустив, що російські спецслужби та правоохоронні органи зрештою дійдуть саме такого висновку.

Нагадаємо, що в ISW пояснили, чому Лукашенко заявив, що терористи прямували до Білорусі.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, в оточенні Путіна не вірять у причетність України до теракту в "Крокусі".