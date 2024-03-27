Теракт у "Крокусі": в ISW пояснили, чому Лукашенко сказав, що терористи їхали в Білорусь

На думку американських аналітиків, у Лукашенка дуже мало очевидних мотивів брехати, оскільки заява про те, що підозрювані їхали в Білорусь, може викликати багато запитань до Мінська. У ISW вважають, що білоруський політик вирішив підняти цю тему, щоб убезпечити себе від можливого тиску Кремля в майбутньому.

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Олександр Лукашенко заявив, що терористи, які влаштували стрілянину і підпал у "Крокус Сіті Хол", від самого початку рухалися в бік Білорусі, імовірно, щоб упередити дискусію про гіпотетичні зв'язки злочинців із Мінськом. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 26 березня.

Аналітики вказали на те, що заява Лукашенка про те, що терористи "не змогли проникнути в Білорусь" завдяки діям білоруських спецслужб, суперечить заяві президента РФ Володимира Путіна про нібито рух підозрюваних до кордону з Україною.

За інформацією ISW, ймовірне місце затримання терористів розташоване приблизно за 95 кілометрів від українського кордону в найближчій точці або за 130 кілометрів від перетину траси Е101 з Україною. Ця точка також розташована приблизно за 124 кілометри від кордону з Білоруссю і приблизно за 25 кілометрів від автомагістралі А-240, що веде до Гомеля.

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У звіті йдеться про те, що заява Лукашенка про нібито запобігання проникненню терористів до Білорусі припускає сценарій, за якого нападники спочатку рухалися трасою А-240, проте побачили блокпости або інші стримувальні чинники і змінили свій курс на схід лісовими дорогами на трасу Е101.

Аналітики також підкреслили, що в Лукашенка дуже мало очевидних мотивів брехати, оскільки заява про те, що нападники їхали в Білорусь, може викликати запитання про те, чому, на їхню думку, їм там буде безпечніше, і хто, на їхню думку, може їх там прийняти.

"Лукашенко, можливо, хотів попередити дискусію про гіпотетичні зв'язки нападників із Білоруссю, заявивши, що білоруські сили зіграли важливу роль у їхніх арештах. Хоча заява Лукашенка підриває усталену кремлівську позицію, вона знижує його вразливість перед спробами Кремля використати закриту інформацію про початкові плани втечі нападників для чинення тиску на нього в майбутньому", — підсумували в ISW.

Затримання підозрюваних у теракті в "Крокусі": Що сказав Лукашенко

Олександр Лукашенко 26 березня заявив, що Білорусь перекривала кордон із Росією, щоб не пропустити терористів, які вчинили теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї.

За словами політика, для перекриття кордону були залучені сили МВС, КДБ, військові з деяких частин.

"Їхні куратори, у нас є підозри на деяких, це я Путіну зателефоную, скажу свої підозри, — вони розуміли, що в Білорусь заходити не можна. Тому що в перші хвилини, як у Росії частина області перейшла на посилений режим безпеки, так і в нас", — сказав він.

Нагадаємо, 23 березня Офіційні особи США підтвердили заяви ЗМІ про те, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall (Крокус Сіті Хол) у Московській області Російської Федерації несе Ісламська держава (ІДІЛ).

Крім того, 26 березня ЗМІ повідомили, що найближчі соратники Володимира Путіна підхоплюють його твердження про нібито причетність України до теракту, проте багато представників політичної та ділової еліти РФ не вірять у зв'язок Києва з терористами.