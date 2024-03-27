"Нераціонально": в Defense Express пояснили, чому ЗС РФ зараз не підуть на Сіверськ

Білогорівка і Серебрянське лісництво на Луганщині будуть визначати спроможність противника з півночі рухатися в бік Сіверська. Але ця лінія фронту тривалий час не змінюється, говорить експерт.

Російські окупанти активізувалися на Лиманському напрямку і мають намір піти на місто Сіверськ на Донеччині, але зараз поки немає передумов для наступу. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець .

"Білогорівка і Серебрянське лісництво будуть визначати спроможність противника з півночі, якимось чином, рухатися до Сіверська. Але ця лінія фронту тривалий час не змінюється. Тому поки що там немає передумов для того, щоб ворог почав атакувати Сіверськ. Це нераціонально в таких умовах", — повідомив Згурець.

За словами експерта, російські окупанти пожвавили свої дії на Лиманському напрямку впродовж останніх кількох днів.

"Росіяни намагаються вести бойові дії в напрямку Терни, Ямполівка, Торське. Кількість атак з боку противника збільшилась. Але спроби просуватися у бік Тернів, завершуються знищенням техніки РФ. Попри колосальні втрати, ворог і далі буде намагатися потиснути українські війська за річку Жеребець, просуватися до Лиману, таким чином, створивши умови наступу на Сіверськ", — додав він.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ мають просування на Авдіївському напрямку. Бійцям Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію і навіть просунутися в районі Бердичів.

Раніше повідомлялося, що Російські окупанти під час штурму позицій Сил оборони на одному з напрямків використали танк без розпізнавальних знаків. Ця витівка росіян змусила українських захисників на мить замешкатися, щоб зрозуміти, чия це техніка.