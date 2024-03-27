Перехопити ракети не вдається: генерал "Марсель" розповів, як зменшити обстріли Харкова

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, окупанти встигли модернізувати системи С-300 і С-400 та ракети для них, що не дає змоги українській ППО збивати їх.

Російські війська регулярно обстрілюють прифронтові міста, зокрема й Харків. Начальник Харківського гарнізону і Сил оборони Харкова Сергій Мельник із позивним "Марсель" запропонував стратегії для зниження кількості таких обстрілів у місті. Про це він розповів у коментарі виданню "Суспільне".

За словами українського військового, для зменшення російських обстрілів Харківської області необхідно знищувати російські модернізовані зенітно-ракетні комплекси. За його словами, вже незабаром ситуація може змінитися на краще.

Генерал "Марсель" зазначив, що окупанти встигли модернізувати системи типу С-300 і С-400, а також ракети, які вони використовують, що не дає змоги українській ППО збивати їх.

Мельник наголосив, що саме через це українським протиповітряним силам не вдається перехопити ці повітряні цілі так швидко. Для того щоб протиповітряна оборона спрацювала, системі необхідно активуватися і нейтралізувати зазначену ракету.

"Але максимальна дальність пуску цієї ракети по території Харківської області — десь 110 кілометрів. На жаль, системи артилерійського вогню і системи РСЗВ не дістають до систем С-300 Росії, і влучити по них практично неможливо", — пояснив він.

Нагадаємо, 26 березня російське видання Meduza оприлюднило інформацію, згідно з якою президент РФ Володимир Путін нібито планує здійснити ще один наступ на Харків. Глава Кремля впевнений, що ЗС РФ впораються з окупацією багатомільйонного міста, яке він називає "російськомовним". Після цього в Москві будуть готові вести якісь переговори про мир.

25 березня екскомандир підрозділу батальйону "Айдар" ЗСУ Євген Дикий розповів, чи можливий наступ на Харків і коли чекати на оголошення мобілізації в РФ.