Скандал в армії США: у соцмережах засвітився американський солдат із нашивкою СС "Тотенкопф"

Фотографію з імовірним шевроном було опубліковано в Instagram. Після гнівних коментарів пост поспішно видалили, проте скріншот зображення розійшовся іншими соцмережами.

Армія США почала розслідування інциденту у зв'язку з публікацією в соцмережах, у якій американський військовослужбовець засвітився з нашивкою підрозділу нацистської Німеччини СС "Мертва голова". Про це 26 березня повідомляє AirForce Times.

За попередніми даними, 20-а група спецпризначенців штату Алабама, опублікувала 24 березня фотографію в мережі Instagram, на якій зображено військовослужбовця з нашивкою у вигляді черепа, характерною для бійців підрозділу SS-Panzer-Division "Totenkopf". Це специфічне зображення черепа і схрещених кісток, яке було прийнято в елітному корпусі Адольфа Гітлера.

Публікації містила невинні коментарі — "Те саме відчуття вихідного дня. Насолоджуйтеся залишком вихідних. Не припиняйте тренування. Не заспокоюйтеся". Однак фото викликало шквал із критикою нашивки, яку було видно на задній частині шолома одного з військовослужбовців. Після цього пост було видалено.

Скріншот із мережі Instagram. Автори публікації зображення нацистського шеврона заретушували

"Використання символів і нашивок із зображенням історичних образів ненависті неприпустимо і є явним порушенням наших цінностей. Ми обізнані про ситуацію і наразі розслідуємо це питання", — заявив представник Національної гвардії США Мак Музіо.

Він підтвердив, що підрозділ видалив повідомлення. Але в наступні дні скріншот зображення був опублікований в інших соціальних мережах, де сотні людей критикували підрозділ і коментували історичне значення зображення.

Видання зазначає, що цю емблему занесли до бази так званих символів ненависті американської неурядової Антидифамаційної ліги (ADL), яка займається захистом прав євреїв і бореться з антисемітизмом.

Зазначимо, що ADL — це американська єврейська громадсько-політична неурядова організація, яка бореться з антисемітизмом та іншими проявами нетерпимості до євреїв. Представники організації стверджували, що ADL успішно співпрацює з правоохоронними органами США, зокрема з поліцією і ФБР.

Як зазначили у Military Times, розслідування розпочалося лише через місяць після того, як Національна гвардія Монтани вибачилася за використання фотографій у вербувальних матеріалах, на яких було показано нацистських солдатів, які марширують під час Другої світової війни. Ці зображення також викликали обурення в мережі.

Раніше повідомлялося, що претендент на пост президента США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі назвав президента України Володимира Зеленського "нацистом". Під час дебатів політик зазначив, що, на його думку, Україна не є "ілюстрацією демократії".