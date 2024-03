F-14 Tomcat: як фільм із Томом Крузом прославив винищувач і чому США від нього відмовилися

Останній політ літака Grumman F-14 "Томкет" 22 вересня 2006 року ознаменував кінець епохи і викликав суперечки про передчасність виведення легендарного винищувача з експлуатації.

Фокус переклав статтю Пітера Сучіу про заслужену пенсію літака F-14 Tomcat у строю Повітряних сил США.

Останній політ літака Grumman F-14 Tomcat 22 вересня 2006 року ознаменував кінець епохи і викликав дискусії про передчасність його виходу на пенсію. Досягнення "Томкета", прославлені в культовому фільмі "Топ Ґан", не обмежуються його бойовими заслугами, викликаючи ностальгію за 80-ми роками і героями кіно. Незважаючи на його історичне значення і культурний вплив, еволюція військових технологій і аналіз операційних витрат і вигод призвели до зняття літака з озброєння. Із появою нових, потужніших літаків, як-от F-15 і F-16, "Томкет", незважаючи на його історичне минуле і зв'язок із поп-культурою цілого покоління, був визнаний пережитком свого часу, нездатним адаптуватися до сучасних вимог ведення війни.

Непідвладний часу: історія культового літака F-14 Tomcat

Офіційний останній політ Grumman F-14 "Томкет" відбувся 22 вересня 2006 року на військово-морській авіаційній базі Осеана. У ньому брали участь капітан-лейтенант Кріс Річард і лейтенант Майк Петроніс на запасному F-14 після того, як в основного літака виникли механічні проблеми. Уже одне це має дати відповідь на запитання, яке ставили на різних інтернет-форумах: чи не передчасно ВМС США зняли з озброєння F-14.

На це можна відповісти питанням: як п'ятдесятирічний Том Круз все ще може грати роль бойового пілота у фільмі "Топ Ґан: Меверік". Варто пам'ятати, що голлівудські фільми ґрунтуються на фантазіях і неправдоподібних припущеннях, тоді як рішення американських військових засновані на фактах, навіть якщо в якийсь момент ці рішення можуть здаватися не зовсім виправданими.

У випадку з F-14 все звелося до математики. Вартість і експлуатаційні характеристики "Томкета" просто не сходилися.

Гаррісон Касс, який пише для The National Interest, нещодавно стверджував, що трансцендентного статусу F-14 набув не завдяки своїм бойовим характеристикам – хоча вони були доволі видатними, – а завдяки фільму 1986 року "Топ Ґан". Інакше кажучи, авіаційні ґіки ностальгують за цим літаком, тому що Том Круз має до біса крутий вигляд, керуючи ним у ролі Піта "Меверіка" Мітчелла.

Цей фільм зробив Круза суперзіркою і довів, що він може грати в бойовиках, а "Людина дощу" і "Колір грошей" показали, що у нього є діапазон драматичного актора. До того ж у фільму був гідний саундтрек, і навіть сьогодні його головна пісня регулярно звучить на хвилі Sirius XM "80-s on 8", а пісня "Danger Zone" допомогла такому незграбному тюхтію, як Кенні Лоґґінс, здаватися крутим. Звісно, через це розпався гурт Berlin, а "Take My Breath Away" – далеко не найкраща їхня пісня, але суть ви зрозуміли.

Ех, 80-ті!

Покоління X (зокрема й автор цих рядків) і молодші бебі-бумери досі захоплюються 1980-ми, і це, безумовно, зіграло свою роль. F-14 непідвладний часу, майже як ті гурти 80-х, які все ще продовжують виступати – принаймні, доти, доки ви не побачите Duran Duran або Berlin на гастролях, і тільки тоді раптом зрозумієте, що тоненькі краватки, штани-парашути та підплічники краще залишити в минулому.

F-14 непідвладний часу, майже як ті гурти 80-х, які все ще продовжують виступати — принаймні, доти, доки ви не побачите Duran Duran або Berlin на гастролях

То який стосунок усе це має до F-14 "Томкет"?

Як зазначив Гаррісон Касс, ностальгія за F-14 може бути спричинена фільмом 1980-х років, але факт залишається фактом: літак уперше піднявся в повітря в 1970-х роках, а на озброєння його прийняли 1974 року. Іншими словами, "Томкет" з'явився на світ, коли Америка все ще була втягнута у В'єтнамську війну – і саме в цей час зароджувалися ми, покоління X. Таким чином, саундтреком для "Томкета" мають стати ранні Led Zeppelin, пізні Beatles і The Who.

Можливо, ці гурти і круті, і досі залишаються класичними, але зараз у них стільки ж мертвих учасників, скільки залишилося живих.

Саундтреком для "Томкета" мають стати ранні Led Zeppelin, пізні Beatles і The Who Фото: Flickr

Це нагадування про те, що все і всі старіють, час рухається вперед, і те, що колись було передовим, зараз уже не в моді. Хоча старі рокери все ще можуть запалювати – приклад тому Кіт Річардс із Rolling Stones, ровесник президента Джо Байдена, – старі літаки просто застаріли і вже не такі потужні, як новіші винищувачі.

Зрештою, F-15 і F-16 постійно вдосконалювалися, тоді як F-14 не отримав належного розвитку. На це можна заперечити, що з появою F/A-18 Hornet, а потім і Super Hornet, F-14 став не потрібен. Можливо, він – просто старий собака, якого не можна було навчити нових трюків.

Фільм Том Круза зробив винищувач культовим. Але все ж F-14 зійшов зі сцени

Про автора

Пітер Сучіу – журналіст із Мічигану. За свою двадцятирічну журналістську кар'єру він співпрацював з більш ніж чотирма десятками журналів, газет і веб-сайтів, опублікувавши понад 3200 матеріалів. Він регулярно пише про військову техніку, історію вогнепальної зброї, кібербезпеку, політику і міжнародні справи. Пітер також є автором статей для Forbes і Clearance Jobs. Ви можете стежити за ним у Twitter: @PeterSuciu.