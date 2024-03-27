ЗС РФ перекидають техніку з Маріуполя у напрямку Бердянська, — Андрющенко (відео)

За словами радника мера Маріуполя, попередній пункт призначення російської техніки — міста Приморськ і Токмак у Запорізькій області.

Збройні сили Російської Федерації перекидають військову техніку з тимчасово окупованого Маріуполя у Донецькій області в бік тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Фіксуємо велике перекидання техніки в напрям Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії", — написав він.

Радник мера Маріуполя оприлюднив відео, як вулицями Маріуполя їдуть військові вантажівки.

За словами Андрющенка, попередній пункт призначення російської техніки — міста Приморськ і Токмак у Запорізькій області. Він також зауважив, що останніми тижнями російські окупанти посилюють саме цей напрям. Йдеться як про живу штурмову силу, так і про інженерно-логістичні підрозділи.

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Нагадаємо, 26 березня видання The Economist писало, що у найближчі кілька місяців ЗС РФ можуть посилити наступ. Окупанти спробують пробити оборону та просунутись вглиб. За даними видання, наступні п'ять-шість місяців можуть бути критичними. Водночас Україна має проблеми зі зброєю, мобілізацією та оборонними спорудами.

Речник артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков заявив, що Росія використовує елітні війська, аби прорватися до Часового Яру. Ситуацію навколо міста воїн описав як складну та напружену.