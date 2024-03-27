Бояться нових плацдармів ЗСУ: у розвідці Британії розповіли, для чого РФ Дніпровська флотилія

За даними аналітиків, росіяни хочуть захистити залишки Чорноморського флоту від нових українських операцій. Також після "гіркого досвіду" в Кринках противник хоче не допустити повторення ситуації.

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу оголосив про створення Дніпровської річкової флотилії та бригади катерів. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 27 березня проаналізували рішення противника.

За даними аналітиків, нове формування повинне буде відповідати за охорону водних шляхів Дніпра та островів, що розташовані на півдні та розділяють території, які перебувають під контролем України та Росії.

"Цілком реальна ймовірність того, що Дніпровська військова флотилія буде підпорядкована групі військ "Дніпро", яка в лютому 2024 року об'єднала запорізьку і дніпровську групу військ, — пишуть британські аналітики.

Окремо в розвідці додали, що противник намагається перешкоджати діям українських захисників і запобігти майбутнім операціям на річці. Зокрема йдеться про створення плацдарму в населеному пункті Кринки в Херсонській області.

Крім того, представники Міноборони Великої Британії вважають, що обидві сторони зазнали сильних втрат на лівобережжі Дніпра. Мова як про особовий склад, так і про техніку. При цьому українські сили 17 березня змогли відбити 810-ту гвардійську морську піхотну бригаду ЗС РФ у цьому районі. Також неодноразово лунали заяви про те, що противник не може отримати успіхів у районі населеного пункту Кринки і змушений постійно відступати.

"Ймовірно, формування відокремлюватиме функції патрулювання річок від Чорноморського флоту, в той час як Чорноморський флот діятиме далі в східній частині Чорного моря. Дніпровська флотилія, імовірно, буде вразлива для українських неекіпажних надводних кораблів, які ефективно знищують російські кораблі, що діють у Чорному морі", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони Великої Британії розповіли, для чого росіянам знадобилася Дніпровська флотилія Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 21 березня в ISW оцінили ймовірність нової окупації правобережжя Дніпра після того, як у Росії вирішили створити флотилію. За словами аналітиків, ЗС РФ вдався невеликий рейд — 13 березня росіяни нібито висадилися на правому березі Херсонської області. Створення противником Дніпровської військової флотилії може підтримувати подальші зусилля в цьому.