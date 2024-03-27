Революція в комфорті: у США представили систему Acclimate для охолодження бійців

Система працює за принципом "слонячого вуха", всмоктуючи тепло від людського тіла і потім виводячи його в зовнішнє середовище через охолоджувальну подушку.

Військово-повітряні сили США представили систему Acclimate, яка охолоджує організм військовослужбовця, одягненого в тактичний бронежилет. За словами розробника капітана Джастіна О'Браєна, він прагнув створити систему, яка могла б забезпечити максимальний комфорт бійцям, які відчувають теплові перевантаження. Про це повідомила пресслужба Командування матеріального забезпечення американських ВПС.

"Натхнення для створення цієї системи охолодження прийшло, коли я служив у силових структурах і щодня спостерігав, як я і моя команда витримують теплове навантаження бронежилетів. Побачивши це, я захотів знайти рішення", — зізнався О'Браєн.

Концепція інноваційного рішення, пояснив капітан, полягає в тому, щоб вбудувати бульбашку з водою і циркулювати цю воду через охолоджувальну подушку на спині користувача. О'Браєн порівняв цю функцію з гігантським радіатором, "схожим на вухо слона", що всмоктує тепло від людського тіла і виводить його в зовнішнє середовище.

"Найчудовіше в системі Acclimate те, що вона може застосовуватися різними способами для різних людей. Зараз вона призначена для людей, які щодня носять бронежилети", — додав капітан.

Тим часом команда О'Браєна працює над варіантами Acclimate, які незабаром можуть бути призначені для собак або фахівців з обслуговування.

Також О'Браєн наголосив на інклюзивному характері інновацій, додавши водночас, що сам він не має інженерної освіти, однак сподівається на подальшу підтримку як з боку своєї команди, так і профільних фахівців.

"Я не маю формальної інженерної освіти. Мій досвід послугував поштовхом для цієї ідеї, і в кожного є свій досвід, і кожен може почати інноваційний процес на своєму рівні. Але знадобляться люди з технічною освітою, щоб допомогти втілити цю ідею в життя", — підсумував капітан.

Нагадаємо, Міністерство оборони України випробовує нові спеціальні "плавучі" бронежилети для спецпідрозділів Сил оборони. Особливість екіпірування полягає в тому, що під час контакту з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.