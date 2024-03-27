"Все ще попереду": Україна не обійдеться без мобілізації і це "на віки", — генерал "Марсель"

Керівник Сил оборони Харкова Сергій Мельник поділився, що не бачить завершення війни. З його слів, Росія має перевагу у людях в 10–15 разів, а поразка означатиме смерть.

Посилення мобілізації в Україні необхідне, адже нині є лише два варіанти завершення війни. Про це в інтерв’ю для видання "Суспільне" розповів начальник Харківського гарнізону та Сил оборони Харкова Сергій "Марсель" Мельник.

Він пояснив, що мобілізація потрібна для забезпечення військових частин спеціалістами. Потрібні люди для різної роботи — від штурмовиків до інженерів. Їх мають виявити в цивільному житті, готувати та скеровувати туди, де вони потрібні.

"Вибачте, але країна-агресор сьогодні нас перевищує по людях, мабуть, в 10 чи 15 разів, нам же якось потрібно поповнювати свої резерви і давати їм відсіч. Тому це така ситуація", — зазначив військовий.

Він підтвердив, що в Україні потрібно змінити підхід до мобілізації, і згадав відповідний законопроєкт. Мельник припустив, що документ ще не допрацьований, та наголосив, що закон має бути "виважений".

"Ми без мобілізації не обійдемося, це вже на віки з таким сусідом. Але повинно бути все чітко і виважено", — підкреслив він.

Зі слів "Марселя", під час війни необхідно ухвалювати "багато непопулярних рішень". Водночас в разі поразки "нікого не буде", адже усіх "поставлять на коліна і розстріляють".

"Тому немає іншого варіанту, але його і не буде. З таким ворогом тільки два — або смерть, або перемога", — заявив військовослужбовець.

Він пояснив, що війна в Україні "дуже швидко" змінюється, і відповідно має змінюватись мислення народу.

"Все ще попереду, війна ще не закінчилася, вона не закінчиться. Я не бачу, що вона закінчиться. Вона закінчитися може тільки одним — звільненням всіх територій від цього окупанта. Ми повинні їх викинути за поребрики державного кордону, і тоді про щось можна буде говорити", — додав Мельник.

Нагадаємо, також генерал Сергій Мельник запропонував стратегію для зменшення обстрілів Харкова. На його думку, ситуація може покращитись, якщо знищувати модернізовані ЗРК російських військ.

Раніше щодо необхідності мобілізації в Україні жорстко висловився український військовослужбовець Леонід Маслов. Він переконаний, що "місцем ухилянтів" є концтабори та штрафбати.