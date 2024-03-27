Посилення мобілізації: кому з чоловіків треба прийти без повістки до ТЦК з 1 квітня

Військовозобов’язаним громадянам потрібно зʼявитися у територіальному центрі комплектування, зокрема аби одержати згоду на зміну місця проживання і знятися з військового обліку у разі потреби виїзду за кордон.

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В Україні з початку повномасштабного вторгнення триває мобілізація військовозобовʼязаних чоловіків, це означає, що стати на військовий облік мають усі особи віком від 18 до 60 років. Проте, у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію №10449 українців очікують певні зміни. Про те, хто має має прийти в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з 1 квітня розповіли в УНІАН.

Кому потрібно прийти у ТЦК і СП з 1 квітня

За інформацією журналістів, військовозобов'язаний або резервіст зобов'язаний з'явитися в ТЦК та СП, якщо потрібно:

одержати згоду на зміну місця проживання в межах території України;

знятися з військового обліку у разі потреби виїзду за кордон на три місяці та довше;

стати на військовий облік в Україні при зміні місця проживання;

оновити персональні дані та актуалізувати їх;

повідомити про втрату військово-облікового документа;

звірити облікові дані з інформацією, яка є у працівників ТЦК і СП;

подати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Тож, мобілізація в Україні наразі стосується кожного з чоловіків призовного віку, які можуть бути придатними до несення служби у війську. Законопроєкт №10449 обіцяє зміни у процесі мобілізації, однак на сьогодні реєстрація до військового обліку проводиться відповідно до поточного законодавства.

Військовий облік 2024: деталі

У виданні підкреслюють, що з 1 квітня поточного року мобілізація залишається без змін, однак кожен військовозобов'язаний, який стоїть на військовому обліку повинен знати низку "правил". Йдеться про:

перебувати на військовому обліку відповідно до місця проживання, місця роботи, місця консульського обліку (якщо живе за кордоном);

прибувати за повісткою або ж розпорядженням до установ, вказаних у документі;

повідомляти ТЦК і СП про зміну місця проживання (заборонено змінювати його з моменту оголошення воєнного стану без дозволу ТЦК);

своєчасно проходити військово-лікарську комісію;

проходити військову підготовку, нести військову службу;

у разі зміни місця проживання або виїзду за кордон особисто приходити в ТЦК для зняття з військового обліку;

стати на військовий облік самостійно після прибуття на нове місце проживання;

приходити до ТЦК і СП для актуалізації особистих даних;

сповіщати працівників територіального центру комплектування про втрату військово-облікового документа;

своєчасно подавати документи, що підтверджують право на відстрочку.

Журналісти наголошують, що військовозобовʼязані громадяни, котрі порушують ці правила, можуть притягнуті до адміністративної відповідальності згідно із чинним законодавством України.

Нагадаємо, раніше народний депутат від політичної фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що найближчим часом в Україні розпочнеться демобілізація строковиків. Уже могли бути затверджені попередні дати.