По вулиці, будинках, школі: Зеленський відреагував на удари ЗС РФ по Харкову авіабомбами

За словами голови держави, спочатку противник атакував східне місто ракетами та "шахедами", намагаючись залишити понад мільйон людей без електрики. Тепер ЗС РФ запускають авіабомби по цивільних об'єктах.

Російські окупанти надвечір укотре атакували Харків. Унаслідок ворожого терору загинула одна людина, а ще майже 20 дістали поранення — серед них є діти. Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі відреагував на дії противника.

За його словами, дії російських окупантів проти Харкова виглядають особливо підло. Спочатку ЗС РФ спробували залишити понад мільйон людей без електрики, регулярно завдаються удари ракетами та фіксуються дрони-камікадзе в небі, а тепер ще й авіабомби.

"Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі. На цей момент відомо про одного загиблого. Мої співчуття рідним і близьким. Щонайменше 19 людей постраждали, серед них діти. Зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. Усім постраждалим надається необхідна допомога", — написав Володимир Зеленський.

Президент України відреагував на перші за 2 роки удари по Харкову авіабомбами Фото: Олег Синєгубов / Telegram Президент України відреагував на перші за 2 роки удари по Харкову авіабомбами Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Окремо голова держави додав, що на місці влучень продовжують працювати всі необхідні служби, за що він їм украй вдячний. Ці люди щодня рятують нормальне життя для Харкова.

Також Володимир Зеленський звернув увагу на необхідності зміцнення української протиповітряної оборони. Зокрема в цьому можуть допомогти західні винищувачі F-16, які життєво необхідні захисникам для того, щоб уберегти мирні міста від терору.

Президент України відреагував на перші за 2 роки удари по Харкову авіабомбами Фото: Олег Синєгубов / Telegram Президент України відреагував на перші за 2 роки удари по Харкову авіабомбами Фото: Олег Синєгубов / Telegram

"Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень — чому "петріоти", яких у світі вдосталь, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які потерпають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життю наших людей, нашої України", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялося, що ЗС РФ атакували житловий район Харкова авіабомбами і сталося це вперше з 2022 року. За словами керівника Слідчого управління поліції регіону Сергія Болвінова, під ударами опинився Шевченківський район міста. Перше влучання було по школі, а друге — посеред житлових будинків. Кількість постраждалих продовжує збільшуватися.