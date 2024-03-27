Хто опиниться в ЗСУ за новим законом про мобілізацію: Міноборони пояснило деталі (інфографіка)

В Україні вводять базову військову службу та базову військову підготовку. Військовозобов'язані чоловіки повинні пройти або одне, або інше, залежно від того, чи навчаються вони в університеті.

Народні депутати допрацювали законопроєкт про посилення мобілізації та військову службу, який надійшов на розгляд Верховної Ради у січні 2024 року. Вони дійшли згоди щодо нижнього віку мобілізації, який становить 25 років. 18-річних українців мобілізувати не будуть, але вони повинні пройти базову військову підготовку або службу. Головні тези законопроєкту №10449 наведені на сторінці Facebook Міністерства оборони України.

У дописі Міноборони України вказується, що саме передбачено у тексті документа, який два місяці обговорювали у парламенті. На інфографіці, підготовленій відомством, можна побачити, що очікує військовозобов'язаних, яким виповнилося 18 та 25 років.

Законопроєкт про мобілізацію — деталі

Основні пункти законопроєкту 10449:

мобілізувати до лав ЗСУ планують чоловіків від 25 до 60 років;

у вищих навчальних закладах військовозобов'язані будуть проходити базову військову підготовку. Новація почне запроваджуватись з 2025 року;

хто не навчається у вищих навчальних закладах, повинен пройти базову військову службу;

тривалість базової військової служби у мирний час — п'ять місяців, у воєнний час — три місяці (не вказано, чи ідеться про воєнний стан, чи про війну);

час, коли чоловік буде проходити базову військову службу, можна обирати самостійно, але потрібно її пройти до 25 років;

з 18 до 25 років військовозобов'язані матимуть відстрочку від мобілізації.

Зазначимо, народні депутати розповідають про деякі інші деталі законопроєкту про мобілізацію. Нардеп Ігор Копитін пояснив, чи підтримали парламентарі пропозицію про бронювання від мобілізації за гроші. З його слів, поки що такі правки відхилили. Однак вони можуть знов з'явитись при обговоренні у сесійній залі.

Водночас у Верховній Раді прийняли інший закон, який стосується соціального захисту військовослужбовців. Серед іншого, внесли зміни у низку інших документів, видаливши звідти поняття "обмежено придатний".

Нагадуємо, народний депутат Роман Костенко повідомив, коли парламентарі будуть готові поголосувати за законопроєкт про мобілізацію та військову службу. Тим часом працівник Територіального центру комплектування Полтавської області заявив, що нардепи навмисно затягують рішення. На його думку, це пов'язано з непопулярністю закону серед українців.