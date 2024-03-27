"Свідоме затягування": у ТЦК пояснили, чому нардепи не приймають закон про мобілізацію

У ТЦК чекають на зміни в процесі мобілізації ще з липня 2022 року. Заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП Роман Боднар зауважив, що найбільше хоче врегулювання питання прибуття чоловіка до військкомату.

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Заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК та СП, начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Роман Боднар заявив, що нардепи свідомо затягують прийняття законопроєкту про мобілізацію. За його словами, цей документ непопулярний. Про це він розповів в інтервʼю "Західний курʼєр".

"Очевидно, що десь є свідоме затягування прийняття цього закону, бо на зміни ми чекаємо ще від липня 2022 року. Закон непопулярний, а депутати ВРУ це, першою чергою, політики", — сказав Роман Боднар.

Чого ТЦК очікують від законопроєкту про мобілізацію

Він повідомив, що найбільше від нового законопроєкту в ТЦК очікують те, що військовозобовʼязані громадяни самі прибуватимуть до військкоматів, а не ті бігатимуть за ними. Він зауважив, що це важко і фізично, і морально. За словами Боднара, ТЦК забезпечує повний спектр супроводу військовозобов'язаного від моменту призову до організації поховань, якщо той загинув.

"Ми людину призиваємо, ми її навчаємо, а якщо, не дай Боже щось стається, ми сім’ю про це сповіщаємо, дивимось у очі. Кожен працівник ТЦК розуміє, що несе повну відповідальність за громадянина, якому вручає повістку", — наголосив він та зазначив, що працівники ТЦК можуть відчувати моральну провину за виконання своїх обовʼязків.

У результаті головний пункт, який очікується від нового закону, це врегулювання питання прибуття чоловіка до ТЦК для уточнення даних. Наразі згідно з українським законодавством, цей процес відбувається лише за викликом ТЦК, а тому це провокує "біганину" й конфлікти.

Крім цього, ще одне велике очікування від нового закону про мобілізацію — це розширення автоматизації процесу призову через залучення цифрових даних про військовозобов’язаних з різних реєстрів. Зокрема, наразі в Україні працює система "Оберіг", туди надходять дані з різних реєстрів, але поки не всіх. Він додав, що людей з цієї бази поліція може примусово доставляти до ТЦК.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що законопроєктом про мобілізацію пропонують бронювати до 70% правоохоронців та 30% чиновників місцевих органів самоврядування.

Раніше адвокат Андрій Межирицький повідомив, що чоловіка, в якого виявили ожиріння, можуть визнати непридатним або обмежено придатним до проходження військової служби.