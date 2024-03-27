Без Міноборони і ГУР: держорганам заборонять мати акаунт в Telegram, — нардеп

Якщо месенджер Telegram заборонять для держорганів, там не буде акаунтів Міноборони і ГУР. Це може статись, якщо серед власників компанії відшукають росіян чи китайців.

Українським чиновникам та державним установам можуть заборонити користуватись месенджером Telegram. Це стане можливо у випадку прийняття нового законопроєкту, який стосується цього питання. Про те, чого очікувати українцям, які користуються додатком, голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин розповів на всеукраїнському телемарафоні.

Юрчишин пояснив, що у Верховній Раді зараз обговорюють законопроєкт №11115 "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація". Після прийняття законопроєкту українці не зможуть отримувати інформацію з акаунтів державних органів влади, відкритих в Telegram. Однак, припустив нардеп, такого може і не статись.

Зі слів політика, якщо буде позитивне голосування, то в Україні з'явиться орган, який зможе провести певну перевірку. Планують, що повноваження на перевірку отримає Національна рада з радіомовлення і телебачення (НРРТ).

Працівники НРРТ надішлють запит в компанію, яка володіє месенджером. Компанія повинна показати структуру власності. Можливо, з'ясується, що структура власності "прозора" і до компанії не дотична країна-агресор РФ чи її партнер — Китай. У такому випадку жорстких санкцій Україні вводити не буде, пояснив Юрчишин. В іншому випадку буде рішення про непрозорість.

"Тоді там не може бути акаунтів державних органів, представників органів самоврядування чи національних представників влади", — пролунало у ефірі телемарафону.

Якщо Telegram отримає відповідний негативний статус, то держоргани не зможуть ним користуватись. Однак для пересічних громадян Україна не буде забороняти месенджер — кожен зможе самостійно вирішити, чи мати у ньому акаунт.

"Для користувачів соцмереж нічого не зміниться. Крім того, щоб там не буде, умовно кажучи, акаунта ГУР", — додав політик.

Telegram — багатоплатформовий месенджер, розроблений у 2013 році громадянином РФ Павлом Дуровим. Після того, як "Роскомнадзор" та ФСБ почали вимагати доступ до серверів і даних, Дуров виїхав та зареєстрував компанію-власника Telegram Messenger Inc. за межами Росії. На сьогодні власниками є компанії з Віргінських островів та Об'єднаних Арабських Еміратів — відповідна інформація вказана на порталі Ripe (RIPE NCC — компанія, яка підтримує "технічну і адміністративну координацію інфраструктури інтернету").

Заборона Telegram — деталі

Зазначимо, 25 березня Фокус розповідав про законопроєкт щодо Telegram. Проєкт з'явився у Верховній Раді після звіту Ради з нацбезпеки, Міноборони, МВС, СБУ, у якому описувалась можлива загроза від використання цього багатоплатформеного месенджера. Зокрема, до серверів та баз даних можуть мати доступ спецслужби РФ, і це небезпечно для воюючої держави. Також ця платформа використовується для поширення фейків РФ. Аргументи на користь прийняття законопроєкту викладені у пояснювальній записці.

Заборона Telegram - фрагмент пояснювальної записки до законопроєкту 11115 Фото: Скриншот

27 березня щодо ситуації висловився голова ГУР Міноборони Кирило Буданов. Розвідник зауважив, що месенджер приносить певну користь: наприклад, через нього можна доносити правдиву інформацію до росіян. Крім того, на його думку, таким способом не вийде припинити потік російської пропаганди, яка "ллється" на українців.

Нагадуємо, Центр протидії дезінформації регулярно публікує спростування фейків, які поширюють російські спецслужби. Наприклад, українці поширювали відео про бійця з позивним "Воха" — на записі було видно, як людина з синдромом Дауна начебто опинилась у лавах ЗСУ. Також росЗМІ показували фальшиву розповідь росіянина, який скаржився, що його "катували".