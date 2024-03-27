"Знову мета — діти": кількість постраждалих через атаку РФ по Харкову зросла (фото)

Міністр Ігор Клименко повідомив, що поранення дістали діти віком 13, 9 і 2 років. А наймолодшому потерпілому всього 3 місяці.

Унаслідок атаки ЗС РФ на Харків постраждали 19 осіб. Серед них є діти, а одного чоловіка врятувати не вдалося. Про це написав голова МВС України Ігор Клименко в Telegram.

За його словами, поранення дістали діти віком 13, 9 і 2 років. А наймолодшому потерпілому лише 3 місяці.

"Ворог цинічно вдарив по місту авіабомбами вдень — просто по житловій забудові. Багатоповерхівки, дитячий садок — ось що стало метою терористів. У перші хвилини підрозділи системи МВС були на місці події — евакуювали людей, надавали допомогу постраждалим, фіксували наслідки", — зазначив Клименко.

Наслідки удару по Харкову Фото: ДСНС

ЗС РФ вдарили по Донецькій області

Також він повідомив, що такий самий авіаудар було завдано 27 березня по Донецькій області. Так, у Покровському районі було пошкоджено 29 багатоквартирних будинків і лавки. Двоє людей постраждали.

"Дякую тим, хто працює на місцях ударів: слідчі, рятувальники, вибухотехніки, патрульні, психологи — усім, хто рятує і підтримує цивільних. Усім, хто фіксує злочини Росії для міжнародних судів", — написав Клименко.

Нагадаємо, 27 березня Харків уперше обстріляли КАБами великого калібру. За повідомленням прокуратури, це перший випадок, коли збройні сили РФ вдарили таким видом боєприпасу по місту, який випустили з літака.

Як заявив президент України Володимир Зеленський, дії російських окупантів проти Харкова виглядають особливо підло. За словами голови держави, спочатку противник атакував східне місто ракетами та "шахедами", намагаючись залишити понад мільйон людей без електрики. Тепер ЗС РФ запускають авіабомби по цивільних об'єктах.